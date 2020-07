ACEP Mérida solicitó al CNE Jornadas Especiales más accesibles al ciudadano

El equipo de Acción Ciudadana En Positivo (ACEP) Mérida entregó el día martes 27 de julio un oficio dirigido al Director de la Oficina Regional del CNE para exigir una jornada especial del proceso de registro y actualización de los datos electorales en la entidad.

Victoria Salas, quien es la Responsable General del partido de los ciudadanos en Mérida, acompañado del equipo regional declaró “Obtuvimos una respuesta rápida y positiva de parte del Licenciado José Gregorio Ruiz y se asignó un punto de registro estratégico como es la Escuela de Talentos Deportiva, ubicada en la Av. Las Américas para realizar esta jornada”

Asimismo, Salas resaltó la importancia que tiene la actualización y el registro de nuevos electores para los comicios venideros y reiteró el llamado a la juventud a acercarse el día miércoles 28 de Julio de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. a la jornada en la Escuela de Talentos Deportiva de la ciudad de Mérida.

PRENSA ACEP MÉRIDA