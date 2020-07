ACEP presenta propuesta en positivo para el pago del pasaje en el estado Mérida

Carlos Briceño, responsable político de Acción Ciudadana en Positivo (ACEP) en el estado Mérida, presentó una propuesta para el pago del pasaje en la entidad.

Durante declaraciones que ofreció desde la plaza Bolívar, acompañado por parte del equipo regional de la organización con fines políticos, Briceño expuso la necesidad de evaluar la optimización del pago del transporte público, ya que para los ciudadanos de a pie, es un desafío conseguir efectivo.

Detalló que “los merideños tenemos que comprar el efectivo, ya que es prácticamente imposible conseguirlo por las vías regulares. Esto genera un gasto adicional motivado a los porcentajes que varían entre el 20%, 30% y hasta 50% por encima del monto real”.

El responsable político del partido de los ciudadanos acotó que ante esta situación, se han visto en la obligación de plantear alternativas que mejoren la cotidianidad de todos los merideños, y al respecto informó que existe una propuesta de modalidad de pago en la que el usuario pueda cancelar el pasaje a través de plataformas digitales como pago móvil, transferencias o punto de venta, obteniendo así tickets con la cantidad de pasajes que haya cancelado.

Asimismo, puntualizó que en caso de que la propuesta se materialice, podrían solicitar la colaboración a la imprenta del Estado para la impresión de los tickets.

Para finalizar, resaltó que la propuesta será exhibida a los representantes del sector transporte y a los entes gubernamentales de Mérida, y su éxito dependerá de la colaboración que ambos sectores puedan prestar. “Quienes operan las líneas de transporte del estado tienen en sus manos el poder el mejorar esta situación que afecta a todos los ciudadanos”.

