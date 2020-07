ACEP Táchira pide colaboración de los ciudadanos ante incremento de casos de Covid-19 en la región

Ante el incremento de casos de Covid-19 en el estado Táchira, el responsable regional de Acción Ciudadana En Positivo (ACEP) Kelvin Montoya Mattie, hizo un llamado de atención a los ciudadanos para que tomen conciencia sobre la presencia del coronavirus Covid-19 en todo el país y extremen las medidas de prevención.

El representante del partido de los ciudadanos en el estado fronterizo pidió a los tachirenses hacerse eco de las medidas anunciadas por el Ministerio de Salud y en concordancia con los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), para frenar el foco de contagio del Covid-19 en la entidad fronteriza.

“A raíz de la flexibilización de la cuarentena se han incrementado los casos en toda la región, así como también a causa del retorno de migrantes por trochas que no han sido sometidos a los controles sanitarios. La mayoría de los casos proviene del Norte de Santander y otras regiones de Colombia”, explicó Montoya.

La aglomeración en las zonas fronterizas ha crecido desde el 8 de junio, cuando se restringió el paso peatonal solo por el puente Simón Bolívar a tres días por semana (lunes, miércoles y viernes, en virtud de que Venezuela no cuenta con las condiciones necesarias para recibir a todos sus connacionales en plena crisis del Covid-19.

Montoya asegura que incertidumbre se apoderó de los ciudadanos tachirenses, después que se confirmó la existencia de 12 casos de Covid-19 en el personal que labora en el sector salud y el área logística de manejo de migrantes retornados, y se registró el primer fallecido por Covid-19 en la entidad el 21 de junio en el sector El Molino, Capacho, municipio Independencia.

“Exigimos al Ministerio de Salud el envío, lo más pronto posible, de las pruebas PCR, y que se cumplan severamente los protocolos epidemiológicos en toda la región. A todos los ciudadanos solicitamos cumplir con las normativas preventivas para evitar el contagio”, concluyó.

