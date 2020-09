Achiquez estrenó sencillo y video de “Quédate”

Achiquez reveló el video de su primer sencillo del disco “Chico Flamingo”.

El cantautor venezolano, José Alejandro Achiquez, conocido como Achiquez, reveló su primer sencillo llamado “Quédate”, pieza que forma parte de su primera producción discográfica de su álbum “Chico Flamingo”.

El caraqueño explica que realizó la producción y la grabación de este single desde su cuarto. Achiquez decidió crear una pieza musical que tuviera rasgos del género urbano con influencias de R&B y el dancehall. Por ello, la canción es una fusión de sonidos caribeños con la sostenibilidad de la electrónica. Para Achiquez la frescura y la creatividad son dos factores que lo caracterizan y que busca transmitir en sus temas. En el caso de “Quédate”, comenta que la música de Irepelusa lo influenció para componer y la describe como “una canción que trata de no aceptar que una relación se va a acabar”. El tema cuenta con un videoclip que fue grabado en Caracas, Venezuela, donde Achiquez recorre puntos emblemáticos de la ciudad mientras refleja los sentimientos de desahogo tras una ruptura amorosa.

A finales del 2019 estrenó su primera canción como solista titulada “Aves Azules”, luego en febrero de este año lanzó su segundo sencillo “Tus Amigos Me Odian”. Finalmente, a principios de la pandemia del covid-19 terminó de conceptualizar su primer trabajo discográfico que lleva por nombre Chico Flamingo, y que contará con 10 temas.

“Creo que una de las cosas que quiero expresar con mi música es la mezcla de elementos e influencias que tienen mis composiciones. En el disco, Chico Flamingo, decidí darle vida a un personaje que es un chamo que utiliza una camisa rosada, le gusta salir a fiesta y con amigos. La idea es retratar un personaje que se podrán ver en todos mis videos y que en cada pieza audiovisual va a tener una vivencia diferente”, expresó.

El joven venezolano presenta un foco muy personal a través de sus temas. Afirma que este proyecto representa un reto como artista por haber dejado el rock a un lado, sin embargo, Achiquez confiesa que en sus letras se puede apreciar la influencia de este género que aún permanece, en pequeños rasgos, en la composición. “Creo que ese enfoque tan personal no está presente actualmente en lo urbano, y es parte de mi propuesta y de lo que quiero demostrar con mi música”, agregó.

Su disco es el resultado de una producción que él mismo compuso por completo sumergido en las cuatro paredes de su cuarto. Actualmente, Achiquez se encuentra en el proceso creativo de sus próximos temas, los cuales revelará en lo que queda del año.

“Quédate” ya está disponible en todas las plataformas digitales y te invitamos a disfrutar del videoclip.

