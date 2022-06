Ácido hialurónico: la molécula de la eterna juventud

Especialistas en dermatología recomiendan el uso, a partir de los 25 años de edad, de productos con ácido hialurónico científicamente avalados, como Cetaphil® Loción Facial Hidratante, para favorecer el anti envejecimiento y protegerse contra los radicales libres.

Mucho se ha escuchado sobre los beneficios entre ellos que evita el envejecimiento y favorece la protección contra los radicales libres, permitiendo lucir una piel mucho más hidratada, tersa y luminosa.

Sin embargo, son pocos los productos aptos para aportar esta “molécula milagrosa”, que no es una creación de laboratorio, sino que está biológicamente presente en la dermis de los seres vivos.

La doctora Mara Loyo, médico especialista en dermatología, venereología y dermatología cosmética, explica que el ácido hialurónico es una molécula capaz de captar 120 veces su peso en agua, “forma parte de la matriz extracelular, que es el basamento donde se asientan las fibras de colágeno y elastina en la dermis.”

Es por ello que un producto que verdaderamente contiene ácido hialurónico, puede brindar excelentes beneficios al proporcionar una hidratación cutánea eficientemente sostenida en el tiempo, favorecer el anti envejecimiento y proteger contra los radicales libres.

¿Ácido hialurónico o sal hiarulonato?

Además de la dermatología, especialistas de otras disciplinas como la traumatología, utilizan el ácido hialurónico inyectándolo en las articulaciones para fortalecer los tejidos.

Si bien está comprobado científicamente que esta molécula tiene propiedades hidratantes y constitutivas, y que se requiere para que la dermis funcione apropiadamente, advierte la doctora Loyo que no todo ácido hialurónico funciona, básicamente porque debe poseer características muy específicas.

“Debe tener un tamaño determinado para que esa nano molécula pueda atravesar los espacios intercelulares y llegar hasta la dermis, mientras va entregando moléculas de agua a las diferentes capas de la epidermis”.

Por eso el ácido hialurónico debe contar con el aval de un laboratorio con altísimo nivel de investigación y desarrollo en nanotecnología, para diseñarlo a una escala que asegure su paso transepidérmico.

“Cuando un ente sin validación ni calidad científica dice ofrecer un producto con ácido hialurónico, seguramente no ofrece la molécula como tal sino lo que conocemos como sal hiarulonato. El ácido hialurónico es costoso porque sintetizar una molécula que sea biológicamente compatible, no es fácil. Es algo que las personas deben comprender”, dice la doctora Loyo.

Recomendado a partir de los 25 años de edad

De acuerdo con la especialista, el ácido hialurónico presente en la piel se va degradando con el paso de los años. “Esta ausencia es lo que produce las arrugas. Si desde temprana edad comenzamos a aportar ácido hialurónico, siempre va a haber un banco de esta molécula que va a retardar el envejecimiento”, afirma.

Advierte que la piel debe comenzar a cuidarse diariamente, a partir de los 25 años, con productos que realmente tengan esta molécula porque a esa edad es cuando ya se detecta su disminución. “Los médicos recomendamos utilizar en la cara, cuello y escote un producto como Cetaphil® Loción Facial Hidratante de día, con ácido hialurónico y, para la noche, su contraparte en crema, que adiciona productos nutritivos para ralentizar el envejecimiento cutáneo. Para el resto del cuerpo usar productos con hialuronato de sodio, que es la sal de ácido hialurónico pero que no tiene la molécula como tal”.

Cotidianamente, día y noche

Agrega que no es necesaria la prescripción médica para utilizar esta loción ya que Galderma y la empresa Aropharma, encargada de su manejo logístico, operativo y comercial, garantizan que es un producto original, que no va a producir reacciones de sensibilización, alergias o acné.

Enfatiza que, en el caso de Cetaphil® Loción Facial Hidratante, contiene ácido hialurónico en la concentración más alta disponible en el mercado (10%). En cuanto a la crema de noche, además de este ingrediente, posee ácidos grasos de aceite de oliva esterificados, lo cual brinda una hidratación sostenida en el tiempo, de rápida absorción, alta compatibilidad con la piel y un efecto antioxidante muy importante.

Asimismo, contiene aceites hidrolizados de coco, altamente hidratantes, emolientes y reparadores de la superficie cutánea; extracto de Marrubio vulgare, una herbácea con propiedades regeneradoras, cicatrizantes y calmante de procesos irritativos locales, con una altísima concentración de vitamina C, sales minerales y flavonoides.

Por último, enfatiza la dermatóloga que “Cetaphil día y noche ofrecen una alta concentración de ácido hialurónico, terapéuticamente eficiente, que garantiza un adecuado paso transepidérmico, con la consecuente optimización de la humectación y nutrición de la piel, ya que además cuenta con emolientes especiales para ello, es decir, Cetaphil es investigación en ciencia dermatológica al servicio de la salud y belleza de la piel de sus usuarios»

