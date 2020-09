Activado segundo equipo de bombeo para llevar agua a zonas altas de Santa Lucía y Olegario Villalobos

Por: Candy Valbuena.

Dirección de Comunicación e Información.

Para mejorar la frecuencia del servicio de agua potable a más de 30 mil habitantes de las zonas altas de las parroquias Olegario Villalobos y Santa Lucía, el alcalde de Maracaibo, Willy Casanova, encendió el segundo equipo de bombeo en la Estación Santa María, con capacidad de 250 HP.

Los trabajos fueron realizados en un lapso de 20 días, mediante el trabajo articulado entre la Dirección de Aguas de la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo y la Hidrológica del Lago (Hidrolago).

La activación de los dos equipo de bombeo permite que el agua llegue a zonas como Creole y Gabaldón, Cerros de Marín, Cerros El Vigía, La Lago, en la parroquia Olegario Villalobos, y en el sector Valle Frío parte alta, en Santa Lucía.

«Esto es sinónimo de alegría para nosotros, porque se trata de quitarle de encima problemas al pueblo maracaibero. Es nuestro trabajo y lo estamos cumpliendo», destacó el alcalde Casanova.

El gerente municipal estuvo acompañado del director general de la Alcaldía, César Garrido; el titular municipal de Servicios Públicos, Roberto Rojas; la autoridad de Aguas en el municipio, Richard Guanipa; el presidente de Hidrolago, Jorge Silva, la candidata a la Asamblea Nacional por el circuito 6, Desiree Fernández, representantes del equipo de la municipalidad y del poder popular.

Al resaltar que estas acciones tienen el objetivo de mantener operativo todo el sistema de bombeo de agua de la ciudad, expuso que ahora se continuará con la etapa de mantenimiento preventivo, para evitar llegar a la compleja situación presentada hace un año.

Recordó que la ministra Evelyn Vásquez arrancó el proceso para solucionar el problema del agua en la ciudad desde esta estación de bombeo y se viene trabajando para solventarlo en medio de las dificultades.

La candidata a la Asamblea Nacional, Desiree Fernández hizo énfasis en el papel fundamental que tiene el poder popular con las mesas técnicas de agua, para el control y seguimiento, al tiempo que resaltó lo primordial de brindar soluciones al pueblo y garantizar el acceso al agua potable, indispensable para combatir la propagación de la COVID-19.

