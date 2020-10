Actor venezolano Luis Malavé lucha contra el cáncer y necesita nuestra ayuda

A través de una campaña en “Go Fund Me”, el movimiento social “Artistas Unidos”, ofrece apoyo a todos esos talentos venezolanos que en su mayoría ya retirados de las pantallas y escenarios, no cuentan con un seguro médico en caso de presentar problemas de salud, como es el caso del reconocido actor y director de teatro Luis Malavé, que lucha actualmente contra un cáncer de faringe. Malavé será operado el próximo 14 de octubre y necesita del apoyo de todos los que hemos disfrutado de su talento para costear los altos montos tanto de la cirugía como de los medicamentos para su pronta recuperación. Los interesados en colaborar y dar su aporte, pueden ingresar al link https://gf.me/u/ymbnp8 o al Instagram de Jorge Luis Segura (@seguramusic), actor, cantante y vocero de “Artistas Unidos” donde podrán tener toda la información del caso y el link directo para las donaciones.

En : Noticias Nacionales