Cronograma de Pensiones, Actualización 18 DE JUNIO de 2024 Bono de Guerra y pensión IVSS

ESTATUS: DEPOSITADO

El monto otorgado es de 3.280 bolívares o 90,07 dólares para la fecha, al tipo de cambio vigente del BCV. El beneficio va dirigido a trabajadores activos y jubilados del sector público que perciben cestatictket, es importante acotar que el monto variaría levemente con , ya que el monto a pagar se calcula previamente a una tasa que pudo ser superior o inferior a la del día de pago.

ESTATUS: DEPOSITADO,

Monto recibido: 3315 Bs.

El bono ha comenzado a ser liberado el dia de ayer lunes como lo indicamos previamente.

EL SIGUIENTE BONO A PAGAR ES EL DE LOS PENSIONADOS, VER LA INFORMACIÓN AQUÍ DEBAJO

BONO DE GUERRA PARA PENSIONADOS DEL IVSS

CUANDO SERÁ LA FECHA DE PAGO DEL BONO DE GUERRA PARA PENSIONADOS DEL IVSS?

SE ESPERA QUE COMIENCE A SER DEPOSITADO EL DÍA MIÉRCOLES 19 DE JUNIO DE 2024. EL PAGO DE LA PENSIÓN QUEDARÍA PROGRAMADO MÁXIMO PARA EL DÍA 20 DE JUNIO PERO ESTO PUEDE VARIAR Y ADELANTARSE, recuerde que cuando colocamos la palabra confirmado es que el pago ya está en proceso definitivo de deposito. Es importante recordar que el bono de guerra para pensionados se asigna de forma progresiva de acuerdo a grupos definidos por la edad del pensionado.

¿Qué se ha confirmado hasta ahora para los pensionados del IVSS?

Salario Mínimo: Bs. 130

Bono de Guerra: $USD 30 o su equivalente en moneda local a tasa BCV.

No hay aumento de salario mínimo hasta ahora NO CREAN EN RUMORES DE REDE SOCIALES, PREGUNTEN AQUÍ Y LES ACLARAMOS LA INFORMACIÓN.

Aquí en notiactual.com tenemos la metodología de indicar CONFIRMADO cuando los anuncios son definitivos lo que hemos hecho durante casi 2 décadas.

