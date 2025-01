Actualización de la Situación de Incendios en Los Ángeles (10/1/2025) Pasadena y Santa Mónica en peligro!

A día de hoy, los incendios en Los Ángeles han continuado su avance, afectando gravemente tanto áreas urbanas como rurales. El incendio en Pacific Palisades ha arrasado aproximadamente 1,182 hectáreas, mientras que el incendio Eaton ha experimentado un crecimiento alarmante, pasando de 901 hectáreas a 4,290 hectáreas en cuestión de horas, afectando especialmente a la ciudad de Pasadena.

Zonas en Riesgo

Las áreas que actualmente están en mayor riesgo incluyen:

Pasadena : Debido al rápido crecimiento del incendio Eaton, esta zona se encuentra en alerta máxima.

: Debido al rápido crecimiento del incendio Eaton, esta zona se encuentra en alerta máxima. Hollywood Hills : Aunque algunas órdenes de evacuación han sido levantadas, sigue siendo una zona vulnerable debido a la proximidad de los incendios.

: Aunque algunas órdenes de evacuación han sido levantadas, sigue siendo una zona vulnerable debido a la proximidad de los incendios. Malibú y Santa Mónica: Estas áreas costeras también están bajo amenaza, ya que los vientos de Santa Ana continúan empujando las llamas hacia la costa.

Las autoridades han emitido órdenes de evacuación para más de 30,000 personas, y el riesgo de incendios se mantiene alto debido a las condiciones climáticas adversas, incluyendo vientos intensos y baja humedad. La situación sigue siendo crítica, y los equipos de emergencia están trabajando arduamente para contener los incendios y proteger a la población.

Pronóstico de Extensión del Incendio para el 11 de enero de 2025

Con base en la dirección actual de los vientos de Santa Ana, que soplan desde el interior hacia la costa, se espera que los incendios en Los Ángeles continúen su expansión. Los vientos, que pueden alcanzar ráfagas de hasta 160 km/h, están favoreciendo la propagación de las llamas hacia áreas urbanas y costeras.

Actualización de la Situación de Incendios en Los Ángeles (10/1/2025) Pasadena y Santa Mónica en peligro! was last modified: by

¿Te gustó este artículo? ¿Quieres recibir notificaciones en tu correo sobre este tema? Suscribete a nuestro Newsletter GRATIS haciendo Click Aquí

El artículo ha sido creado y publicado originalmente por su propietario intelectual NotiActual.com . NotiActual.com prohíbe la reproducción de este artículo en otros sitios web. Las fotos, widgets y servicios de terceros son propiedad de sus respectivas fuentes y se usan de acuerdo a la licencia respectiva.