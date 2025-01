Actualización de la Situación de Incendios en Los Ángeles 12/01/25, URGENTE! Pasadena podría desaparecer!

Actualización de la Situación de Incendios en Los Ángeles ,12/01/25 3:10 p.m. -8UTC

Hora del Reporte: 12 de enero de 2025

Resumen General

Los incendios en Los Ángeles han alcanzado niveles devastadores, convirtiéndose en los más destructivos en la historia de la ciudad. La situación sigue siendo crítica, con un impacto significativo en la población y la infraestructura.

Datos Clave

Superficie Perdida: Hasta ahora, los incendios han arrasado aproximadamente 145 km² (alrededor de 14,500 hectáreas ), afectando tanto áreas urbanas como rurales.

Pérdidas Humanas: La cifra de muertos ha aumentado a 16 , con 5 víctimas en el incendio de Palisades y 11 en el incendio Eaton .

Pérdidas Materiales y Económicas: Edificaciones Afectadas: Más de 12,000 estructuras han sido destruidas, incluyendo casas, edificios de apartamentos y negocios. Pérdidas Económicas Estimadas: Las pérdidas económicas podrían superar los $50,000 millones , considerando daños a propiedades, infraestructura y costos de respuesta a emergencias.

Costos de Seguros: Se estima que las reclamaciones de seguros podrían alcanzar entre $20,000 millones y $30,000 millones, reflejando la magnitud de los daños y la cantidad de propiedades afectadas.

Condiciones Meteorológicas

Dirección del Viento: Los vientos de Santa Ana continúan soplando desde el interior hacia la costa, lo que ha facilitado la propagación de las llamas.

Pronóstico del Viento: Se espera que los vientos aumenten en intensidad en las próximas horas, lo que podría agravar la situación y permitir que los incendios se extiendan aún más.

Comunidades en Riesgo

Las siguientes comunidades están comprometidas y en alto riesgo en las próximas horas:

Pasadena: Afectada por el incendio Eaton, con evacuaciones en curso.

Afectada por el incendio Eaton, con evacuaciones en curso. Hollywood Hills: Continúa en riesgo debido a la cercanía de incendios activos.

Continúa en riesgo debido a la cercanía de incendios activos. Beverly Hills: En alerta máxima, especialmente en áreas cercanas a los incendios.

En alerta máxima, especialmente en áreas cercanas a los incendios. Malibú y Santa Mónica: Estas comunidades costeras podrían ser amenazadas si los vientos continúan empujando las llamas hacia el oeste.

Conclusiones

La situación de los incendios en Los Ángeles es grave y en evolución. Con el aumento de los vientos y la magnitud de las pérdidas, se recomienda a los residentes de las áreas en riesgo que sigan las instrucciones de las autoridades locales y estén preparados para evacuar si es necesario. Los equipos de emergencia están trabajando incansablemente para contener los incendios y minimizar las pérdidas.

Actualización de la Situación de Incendios en Los Ángeles 12/01/25, URGENTE! Pasadena podría desaparecer! was last modified: by

¿Te gustó este artículo? ¿Quieres recibir notificaciones en tu correo sobre este tema? Suscribete a nuestro Newsletter GRATIS haciendo Click Aquí

El artículo ha sido creado y publicado originalmente por su propietario intelectual NotiActual.com . NotiActual.com prohíbe la reproducción de este artículo en otros sitios web. Las fotos, widgets y servicios de terceros son propiedad de sus respectivas fuentes y se usan de acuerdo a la licencia respectiva.