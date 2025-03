Actualización del Cronograma Original de Pensiones MIERCOLES 19 de Marzo de 2025

Actualización del Cronograma Original de Pensiones JUEVES 20 de Marzo de 2025

Hasta la fecha el cronograma se está desenvolviendo sin retrasos, si hay algún cambio en las fechas los notificaremos en las siguientes notificaciones.

Bono de Guerra para Empleados activos

Viernes 14 de marzo de 2025. DEPOSITADO COMO LO ANUNCIAMOS DESDE EL PRINCIPIO DEL MES Y RATIFICAMOS EN TODAS LAS ACTUALIZACIONES.

Bono de Guerra para Empleados jubilados

Lunes 17 de marzo de 2025 (DEPOSITADO COMO LO ANUNCIAMOS DESDE EL PRINCIPIO DEL MES Y RATIFICAMOS EN TODAS LAS ACTUALIZACIONES.)

Bono de Guerra para Pensionados del IVSS.

Viernes 21 de marzo de 2025. (En espera de pago, el bono de guerra puede comenzar antes pero no es seguro)

Indicaremos el mensaje de confirmación como siempre..

No hay aumento de salario mínimo hasta ahora NO CREAN EN RUMORES DE REDES SOCIALES, PREGUNTEN AQUÍ Y LES ACLARAMOS LA INFORMACIÓN.

Aquí en notiactual.com tenemos la metodología de indicar CONFIRMADO cuando los anuncios son definitivos lo que hemos hecho durante casi 2 décadas.

