Cronograma Original de Pensiones Actualización JUEVES 03/10/24

Pago de la pensión para los beneficiarios a través de la misión Amor Mayor:

5 de Octubre de 2024

ESTATUS: PENDIENTE DE DEPOSITO

Pago de bono de guerra para empleados Activos:

15 de Octubre de 2024

ESTATUS: PENDIENTE DE DEPOSITO

Pago de bono de guerra para empleados Jubilados:

17 de Octubre de 2024

BONO DE GUERRA PARA PENSIONADOS DEL IVSS

CUANDO SERÁ LA FECHA DE PAGO DEL BONO DE GUERRA PARA PENSIONADOS DEL IVSS?

FECHA DE PAGO: 21 de Octubre de 2024

Es importante recordar que el bono de guerra para pensionados se asigna de forma progresiva de acuerdo a grupos definidos por la edad del pensionado.

————

SOBRE LOS AGUINALDOS

SE VAN A COMENZAR A LIBERAR A PARTIR DEL 15 DE OCTUBRE, ES PROBABLE QUE TANTO LOS BONOS COMO LOS AGUINALDOS COINCIDAN EN EL MISMO DÍA PARA CADA GRUPO DE BENEFICIARIOS.

HAY QUE TOMAR EN CUENTA QUE TODOS LOS AÑOS LOS PENSIONADOS DEL IVSS ESPERAN EL TERCER MES DE AGUINALDO Y LOS RECIENTES AÑOS SOLO SE HAN DEPOSITADO DOS MESES.

ESPEREMOS LA INFORMACIÓN RESPECTIVA SOBRE EL TERCER MES.

—————

No hay aumento de salario mínimo hasta ahora NO CREAN EN RUMORES DE REDE SOCIALES, PREGUNTEN AQUÍ Y LES ACLARAMOS LA INFORMACIÓN.

Aquí en notiactual.com tenemos la metodología de indicar CONFIRMADO cuando los anuncios son definitivos lo que hemos hecho durante casi 2 décadas.

