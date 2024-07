Actualmente existen casi dos mil millones de conexiones 5G en el mundo

previsión de que lleguen a 7.700 millones en 2028 La adopción de 5G en América del Norte representa el 32% del total de conexiones celulares inalámbricas, o el doble del promedio mundial; crecimiento del 11% y 22 millones de conexiones nuevas

Bellevue, Washington. – 2 de julio de 2024 – La industria de las telecomunicaciones inalámbricas vivió otro trimestre de fuerte expansión y avance tecnológico, impulsada por el progreso incesante de la tecnología 5G. Durante el primer trimestre de 2024, la adopción de conexiones 5G en el mundo mantuvo su ascenso constante, y alcanzó casi 2.000 millones, habiendo sumado 185 millones de conexiones nuevas, según datos de 5G Americas y Omdia.

Chris Pearson, Presidente de 5G Americas, declaró: «El sector de la tecnología inalámbrica continúa demostrando su fortaleza e importancia a través de la adopción rápida y el crecimiento robusto y sostenido alrededor del mundo. América del Norte sigue estando al frente de la implementación de la 5G.»

América del Norte encabeza la carga de la adopción de 5G; las conexiones 5G en la región comprenden el 32% del total de conexiones celulares inalámbricas. En particular, la región vivió un crecimiento saludable durante el primer trimestre, con 22 millones de conexiones nuevas a redes de operadores. En el primer trimestre de 2024, las conexiones 5G de América del Norte totalizaron 220 millones.

El último trimestre, América Latina también vio un crecimiento sólido de las conexiones 4G LTE y 5G, habiendo sumado ocho millones de conexiones LTE nuevas sobre un total de 591 millones en la región. Además, la región continúa adoptando la revolución 5G con nueve millones de conexiones 5G nuevas, para alcanzar un total de 48 millones de conexiones 5G. Las suscripciones a 4G LTE permanecen fuertes en toda la región al tiempo que continúa creciendo la disponibilidad de terminales y espectro para 5G. «5G sigue acelerando mientras que la creciente cantidad de operadores que ofrecen la tecnología continúa expandiendo la cobertura poblacional de sus redes en zonas urbanas y suburbanas. En paralelo, 4G continúa su presencia expansiva en zonas rurales y remotas, lo que ayuda a los gobiernos a cumplir sus objetivos de conectividad nacional”, afirmó José Otero, Vicepresidente para América Latina y el Caribe de 5G Americas.

Hacia el futuro, los pronósticos de Omdia ilustran el panorama de telecomunicaciones que podríamos ver durante toda esta década. Se proyecta que las conexiones 5G mundiales alcanzarán 7.700 millones en 2028, y se prevé que América del Norte ostente la impresionante cantidad de 700 millones de conexiones 5G ese mismo año.

La analista principal de Omdia, Kristin Paulin, señala: “La región América del Norte va rápidamente en camino a tener solo LTE y 5G esencialmente. La mayoría de los operadores ya desactivaron sus redes legacy. Además, la vasta cobertura de 5G y dispositivos en un rango de precios variados contribuyen al impulso de adopción de la 5G. También se espera que la Internet de las Cosas (IoT) tenga un rol más importante como motor de adopción de la 5G más adelante en la previsión.”

El ecosistema de la Internet de las Cosas (IoT) continuará siendo un componente esencial de la revolución digital. Actualmente, las suscripciones a IoT alrededor del mundo suman 3.300 millones, complementadas por 6.700 millones de suscripciones a smartphones. Los pronósticos sugieren que las suscripciones a IoT alcanzarán los 5.000 millones, en tanto que las suscripciones a smartphones aumentarán a 8.000 millones en 2028, todo lo cual resalta la naturaleza evolutiva de la conectividad y la interconectividad de nuestro mundo digital.

En el mundo, la cantidad de redes 5G desplegadas superó el ritmo de despliegue de redes 4G LTE en el tiempo equivalente del ciclo de la tecnología. Hay casi tantos despliegues 5G en América del Norte como redes 4G LTE. A la fecha, existen 316 redes 5G comerciales en el mundo, una cifra que se espera crezca junto con inversiones significativas en infraestructura 5G en todo el mundo. A continuación, se resume la cantidad de despliegues de redes 5G y 4G LTE al 17 de junio de 2024:

5G:

Global: 316

América del Norte: 17

América Latina y el Caribe: 40

4G LTE:

Global: 712

América del Norte: 18

América Latina y el Caribe: 134

Acerca de 5G Americas: la voz de la 5G y LTE en las Américas

5G Americas es una organización de la industria compuesta por proveedores de servicios y fabricantes líderes de la industria de las telecomunicaciones. La misión de la organización consiste en facilitar y promover el avance y la transformación de la tecnología LTE, 5G y posteriores en todo el continente americano. 5G Americas está abocada al desarrollo de una comunidad inalámbrica conectada al tiempo que lidera el desarrollo de la 5G en toda América. 5G Americas tiene su sede en Bellevue, Washington. Encontrará más información en el website de la asociación, en Twitter y LinkedIn .

Los miembros de la Junta Directiva de 5G Americas son Airspan Networks Inc., Antel, AT&T, Ciena, Cisco, Crown Castle, Ericsson, Liberty Latin America, Mavenir, Nokia, Qualcomm Incorporated, Rogers Communications, Samsung, T-Mobile US, Inc., y Telefónica.

