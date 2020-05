Acusan de homicidio «involuntario» al policía que ejecutó públicamente a Floyd en EEUU

El ex-policía tenía en su haber al menos 18 denuncias por abuso de autoridad.Un oficial de policía de Mineápolis que inmovilizó con una rodilla en la garganta a un hombre negro desarmado que minutos después falleció, fue arrestado y acusado de asesinato, informó este viernes 29 de mayo un fiscal, después de tres noches de violentas protestas en la ciudad provocadas por el hecho.

Derek Chauvin, el agente que aparece en el video grabado con un celular con una rodilla en el cuello de George Floyd antes de la muerte del hombre, fue acusado de asesinato en tercer grado, señaló en rueda de prensa Mike Freeman, fiscal del condado de Hennepin.

“Está bajo custodia y ha sido acusado de asesinato”, dijo Freeman sobre Chauvin, que es blanco. “Tenemos evidencia, tenemos el video del ciudadano, esas imágenes horribles, terribles, que hemos visto una y otra vez”.

Freeman también dijo que “anticipa” que también se podrían presentar cargos contra los otros tres oficiales acusados de estar involucrados en la muerte de Floyd.

