Adamari López en cuarentena esperando resultados del test de Covid-19

La actriz y conductora televisiva puertorriqueña Adamari López, parte del elenco del matutino Un nuevo día, se sometió un test para determinar si tiene el coronavirus y está actualmente esperando los resultados, informó a Efe la cadena Telemundo.

«Adamari López no estará conduciendo por ahora ‘Una nuevo día’, pues dijo pública y recientemente que había estado cerca de alguien que posteriormente fue diagnosticado con el coronavirus», expresó la estación de televisión.

López «ha sido sometida a un test médico para determinar si tiene el virus y espera los resultados», añadió el texto.

Durante ese tiempo de espera, la conductora estará en casa y fuera del aire, según establecen el protocolo de Telemundo y las recomendaciones de las autoridades sanitarias de Estados Unidos.

La artista, quien se hizo famosa al participar en exitosas telenovelas mexicanas como Amigas y rivales, reveló el jueves que había compartido con la actriz Rita Wilson poco antes de su viaje a Australia.

Allí Wilson y su marido, Tom Hanks, fueron diagnosticados con el coronavirus.

López es la tercera personalidad de la televisión hispana de Estados Unidos en sospechar que podría haberse contagiado del virus.

Los periodistas Jorge Ramos y Enrique Acevedo, de la cadena Univisión, también se han hecho la prueba y esperan resultados.

La conductora puertorriqueña superó en noviembre de 2018 un complicado caso de gripe influenza, que la mantuvo hospitalizada por casi un mes, tras más de una semana en la que estuvo «al borde de la muerte», según dijo en declaraciones a Efe en ese momento.

Asimismo, López, exesposa de Luis Fonsi, es sobreviviente de cáncer de seno.

Su actual pareja, el coreógrafo español Toni Costa, es también el padre de su única hija Alaïa, de 5 años.

