Adobe Flash, el fin de una época para las animaciones interactivas.

El que por muchos años fue el software preferido para darle iteractividad a los sitios web ha sido finalizado por sus creadores.

Adobe finalizó el soporte técnico del programa Flash el 31 de diciembre de 2020, tal como se venía anticipando desde 2017.

De este modo se le puso fin a 24 años de existencia del producto creado por Macromedia y distribuido por Adobe Systems.

Esto quiere decir que el programa ya no recibe soporte técnico ni actualizaciones. Además a partir del 12 de enero ya no se podrá ejecutar el contenido multimedia.

Por su parte, Microsoft quitó Flash del sistema Windows y ya no será compatible con Microsoft Edge.

El programa fue furor a comienzos de los años 2000 para mostrar animaciones en las páginas web. Se convirtió en las opciones para favoritas para crear aplicaciones web con videos interactivos.

Finalizando los noventa, los usuarios probablemente hartos de las páginas estáticas y con diseños poco amigables, comenzaron a necesitar opciones más dinámicas.

En este contexto se comenzaron a pensar en soluciones que permitieran animaciones, con audio y sonido en las páginas.

Flash no tardó en imponerse entre otras opciones por varios motivos. En principio era adaptable y ofrecía gran capacidad de compresión lo cual era muy valorado en épocas donde las conexiones eran bastante más lentas que las actuales.

Además era muy sencillo de usar, al punto tal que sin tener conocimientos avanzados de diseño o informática era posible crear gráficos con sonido que funcionaban sin problemas.

