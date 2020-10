Adrian Vera una imagen fresca del género latino.

El artista norteamericano Adrian Vera se ha convertido en un de los nuevos exponente de la musica urbano latina, reconocido en la ciudad de Los Ángeles, California, como un alto representante de este género, quien se ha rodeado de grandes estrellas como Alexa Vega, gran actriz de Hollywood quien protagonizó su videoclip He Don’t Know, ahora en su última producción lo acompaña en el canto la también actriz Katrina Law, para Adrian Vera el concepto de ser artista va más a llegar a la fama, sino de hacer un buen trabajo para que las personas lo recuerden para siempre.

Para “Peligrosa” unió fuerzas con Katrina Law, mejor conocida por su actuación en la exitosa serie de Starz Spartacus, CW ‘s Arrow y Hawaii Five-0. El tema es producido por Louie Diller, del grupo pop, Holychild. “Sabía que Katrina era una actriz muy talentosa, es amiga mía, pero no la había escuchado cantar. Cuando la escuché, supe que quería colaborar con ella. No es hispana, ni habla español, pero cantó en menos de una hora su parte en español, salió muy bien”, aseguró Adrián.

Redes Sociales @AdrianVeraMusic

