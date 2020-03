El programa tocará temas de farándula, arte, entretenimiento, deporte, y otros de interés público…

La animadora y modelo, Adriana Marval, debuta en el Circuito Unión Radio con el estreno del programa “La Medida Imperfecta”; un espacio que es transmitido por Play Top 95.5 FM de lunes a viernes desde las 4 de la tarde hasta las 7 de la noche.

“La Medida Imperfecta” inició su transmisión el pasado lunes 9 de marzo “… nuestro objetivo es brindarle al público una nueva alternativa de entretenimiento, música, e información… El espacio desarrollará resultados deportivos, noticias ligadas al show business, tendencias en redes, y contará con la presencia de invitados especiales” comentó Adriana.

Marval compartirá la animación de este reto radial junto a los locutores Luis Miguel Núñez y Giancarlo Figliulo. “Ambos son maravillosos, y cada uno en su estilo brindaremos cada tarde mucha diversión” remarcó.

“La Medida Imperfecta” se suma a la lista de responsabilidades comunicacionales que al momento lleva Adriana Marval en su agenda diaria. Junto a este rol, seguirá adelante con actividades como: ser una de las animadoras principales de “Vitrina” (programa televisivo transmitido de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana por Televen), ser Chica Polar Pilsen 2020, y a su vez, mantiene la producción y conducción del espacio “En Todo con Adriana Marval”, micros informativos elaborados para diversas plataformas digitales.

Para más información pueden seguirla por la cuenta de Instagram: @adrianamarval

Jheisson Rodríguez

JRC Comunicaciones

Adriana Marval llega al Circuito Unión Radio con “La Medida Imperfecta” was last modified: by

En : Notas de Prensa