AG The Prodigy estrenó su nuevo sencillo Tóxico

Caracas – noviembre 2021 – Tóxico, así se ha descrito el nuevo promocional de Agustín Enrique Guevara Virgüez, mejor conocido como AG The Prodigy, quien acaba de estrenar su nuevo tema musical. En Tóxico el artista venezolano proveniente de Margarita, ha enmarcado una vez más, ese estilo musical que lo caracteriza, pues las letras están cargadas de una lirica urbana.

Grandes artistas y productores de la industria musical se unieron junto a AG The Prodigy en la realización de Tóxico Ft Jleexs, en colaboración con JM3 Music, Young Goz en la instrumental Z3raf en el Master y Gavidia en el Covert Art

Este material discográfico de AG The Prodigy contará con temas inéditos, con sonidos explorados minuciosamente por el artista, quién se reinventa todos los días.

El tema se podrá visualizar en el canal de YouTube del artista y en las plataformas digitales como ITunes y Spotify, entre otros.

Para mayor información, síguenos en:

@AG.TheProdigy

@FrankBacano

