Agencia espacial japonesa revela las muestras que han traído del asteroide Ryugu.

Los especialistas de la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón (JAXA) siguen investigando los 5,4 gramos de fragmentos del asteroide Ryugu traídos recientemente a la Tierra por la sonda Hayabusa 2.

El 21 de diciembre, el equipo abrió las cámaras de recogida de muestras B y C y tomó fotos de su contenido. «Las partículas más grandes en la cámara C miden aproximadamente 1 cm», indicaron.

Además, han encontrado un objeto posiblemente artificial en una de las cámaras. Los especialistas aún no han confirmado su origen, pero han explicado de antemano que «se utilizó un proyectil durante la recolección de las muestras y es posible que este sea el aluminio separado del cuerno del muestreador en ese momento».

The curation work for the Ryugu sample is steadily progressing. On December 21, sample catcher chambers B & C were opened and then the contents of chambers A & C were moved to the collection containers in the photo. The largest particles in chamber C are about 1 cm! pic.twitter.com/yWO15cKhG9

— HAYABUSA2@JAXA (@haya2e_jaxa) December 24, 2020