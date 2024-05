Agencias de la ONU: Los niños de Sudán atrapados en una crisis crítica de desnutrición

Tres organismos de las Naciones Unidas emitieron hoy una severa advertencia de que todos los indicios apuntan a un deterioro significativo de la situación nutricional de los niños y las madres en el Sudán devastado por la guerra. Las vidas de los niños de Sudán están en juego y se necesitan medidas urgentes para proteger a toda una generación de la desnutrición, las enfermedades y la muerte.

Un análisis reciente realizado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud (OMS) destaca que las hostilidades en curso están empeorando las causas de la desnutrición infantil. Estos incluyen la falta de acceso a alimentos nutritivos, agua potable y saneamiento, y un mayor riesgo de enfermedades. La situación se ve agravada por el desplazamiento masivo de población, ya que un gran número de personas huyen del conflicto. Sudán se enfrenta a un riesgo cada vez mayor de sufrir una hambruna inducida por el conflicto que tendrá consecuencias catastróficas, incluida la pérdida de vidas, especialmente entre los niños pequeños.

La guerra que dura un año también está afectando gravemente la entrega de suministros humanitarios, dejando a innumerables mujeres y niños sin acceso a alimentos y apoyo nutricional vitales. Las agencias han estado luchando para entregar productos nutricionales a medida que la creciente violencia y los procedimientos burocráticos impiden el acceso a las áreas afectadas por el conflicto.

La desnutrición infantil en Sudán se encuentra en niveles de emergencia. En Darfur Central, se estima que la desnutrición aguda es del 15,6 por ciento entre los niños menores de cinco años, mientras que en el campamento de ZamZam es cercana al 30 por ciento. La situación se ha deteriorado en los últimos meses y no hay señales de que vaya a disminuir debido a la persistencia del conflicto y a las graves dificultades para el acceso humanitario. La desnutrición aguda pone en peligro la vida, y los niños desnutridos tienen hasta 11 veces más probabilidades de morir que un niño bien nutrido. La desnutrición y las enfermedades se refuerzan mutuamente: los niños enfermos se desnutrin más fácilmente y los niños desnutridos se enferman más fácilmente y sufren peores resultados. Incluso cuando los niños se recuperan, la desnutrición puede tener efectos de por vida en el desarrollo físico y cognitivo. Sudán corre el riesgo de perder una generación, con graves implicaciones para el futuro del país.

Los niveles de desnutrición son particularmente preocupantes entre las madres embarazadas y lactantes. Por ejemplo, un examen realizado el mes pasado por Médicos Sin Fronteras en el campamento de ZamZam, en el norte de Darfur, encontró que más del 33 por ciento de las mujeres embarazadas y lactantes están desnutridas, lo que indica que probablemente estén sacrificando sus propias necesidades para alimentar a sus hijos. Esta situación plantea un riesgo increíble no sólo para la salud de las madres, sino también para la próxima generación de niños de Sudán. Hasta el 30 por ciento de la desnutrición infantil comienza en el útero, por lo que es probable que los niños nacidos de madres desnutridas ya estén también desnutridos.

«Los niños en Sudán están experimentando una violencia, un desplazamiento y un trauma terribles, y ahora se enfrentan a una posible hambruna», afirmó la Directora Ejecutiva de UNICEF, Catherine Russell. “Cuando los niños sufren formas graves de desnutrición, esto perjudica su desarrollo físico y cognitivo y puede dejar daños de por vida. Las partes en el conflicto deben permitir urgentemente el acceso humanitario para que los niños puedan recibir alimentos, agua, atención médica y refugio. Pero, sobre todo, los niños necesitan paz”.

“Las madres y los niños de todo Sudán se están consumiendo debido a la desnutrición. La guerra en curso los ha despojado de todo lo que necesitan para sobrevivir: alimentos, apoyo médico y refugio. Necesitamos un acceso inmediato y seguro para entregar la asistencia humanitaria que tanto necesitan. Sin ella, esta crisis corre el riesgo de convertirse en la mayor emergencia alimentaria del mundo”, afirmó la Directora Ejecutiva del PMA, Cindy McCain. «Hay millones de vidas en juego y la comunidad internacional debe actuar ahora o corremos el riesgo de perder una generación entera de niños».

“La desnutrición no es una crisis que ocurre una sola vez. Los niños desnutridos se enfrentan a toda una vida de problemas de desarrollo y mala salud y también tienen más probabilidades de morir a causa de enfermedades infecciosas”, afirmó el Director General de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. “El tiempo corre, acercando a las madres y los niños de Sudán a la hambruna. La OMS y sus socios están trabajando sobre el terreno para prevenir y tratar la desnutrición aguda y salvar vidas preciosas, pero necesitamos un acceso humanitario sostenido y un respaldo financiero total para poder hacerlo”.

El informe reconoce lagunas de datos debido a las dificultades para acceder a los puntos críticos de conflicto. Pese a ello, las agencias temen que la situación sea extremadamente crítica y siga deteriorándose. Las lagunas de datos en sí mismas son indicativas de una falta de acceso humanitario vital en las zonas más afectadas. Se deben utilizar todas las opciones para llegar a las poblaciones más necesitadas.

En los próximos meses, la situación de los niños y las madres de Sudán no hará más que empeorar: en junio comienza la temporada de lluvias, que aislará a las comunidades y aumentará las tasas de enfermedades. Sudán también está entrando en la temporada de escasez, un período entre cosechas en el que tradicionalmente las reservas de alimentos se agotan. Esto es particularmente pertinente este año, ya que los informes ya indican que la producción agrícola en 2023 estuvo por debajo de lo normal, debido a la inseguridad y el desplazamiento.

Las agencias piden un acceso inmediato, sin obstáculos y constante a las comunidades que están sufriendo los peores efectos del brutal y prolongado conflicto, a través de todas las rutas transfronterizas y transfronterizas posibles con los países vecinos, así como una reducción de la situación en El Fasher y un alto el fuego a nivel nacional. También contamos con un apoyo renovado y ampliado de manera significativa por parte de los donantes. La ventana para evitar lo peor se está cerrando rápidamente.

