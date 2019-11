AGENDA: Degustaciones y Masterclass en la Semana de la Cocina Italiana

CARACAS.- Del 18 al 24 de noviembre se estará celebrando en Caracas la IV edición de la Semana de la Cocina Italiana en el Mundo, que en esta oportunidad abordará el tópico de la “Educación alimentaria: cultura del sabor”. Por este motivo, el énfasis estará puesto en la dieta mediterránea y sus reconocidos beneficios para la salud.

Este año el evento estará enfocado en la importancia de la educación alimentaria y en los beneficios de la dieta mediterránea. La gastronomía italiana brillará con la presencia del chef italiano Gioacchino Sensale, invitado especial de la Embajada de Italia y que participará en numerosos eventos.

ShowCooking en El Hatillo

Como muestra del arte de la preparación de los extraordinarios platos de Italia, podrán disfrutar de viernes a domingo a las 3:00 pm., de un Show Cooking del afamado Gioacchino Sensale en la Plaza Bolívar de El Hatillo. Reserve su participación a través de los teléfonos: 0412-9963737 y el 0414-3991545. Cupos limitados.

Taller para niños:

Pasta de colores

Con el enfoque puesto en la educación alimentaria para los más pequeños, se realizará el taller de Pasta de Colores para niños, con la presencia del chef invitado Gioacchino Sensale, que se llevará a cabo a las 5:00 pm. de la tarde del viernes y del domingo. Reserve su participación a través de los teléfonos: 0412-9963737 y el 0414-3991545. Cupos limitados.

Degustación de helados

La exquisita heladería Gelato e Caffè, de Andrea Falcone, estará presente en la Plaza de El Hatillo como parte de esta celebración e ícono de la gastronomía italiana, por lo que se realizará una degustación de helados el sábado 23 a las 4:15 de la tarde. Reserve su participación a través de los teléfonos: 0412-9963737 y el 0414-3991545. Cupo máximo 25 personas.

«Piazza Italiana»

A partir del viernes 22 las actividades se llevarán a cabo en la Plaza de El Hatillo, convertida en una verdadera “Piazza” italiana, donde el público podrá disfrutar de variados platos y productos de la gastronomía del país de la bota.

Todo será festivo, al punto que siete restaurantes del El Hatillo se unirán a esta semana de la cocina italiana e incluirán en sus menús platos tributos a la dieta mediterránea. Ellos son L´Artesana Pizzería, Hajillo´s Restaurant, Orquídeas Café, Utopía 19, Gelato e Caffè, Casa Gourmet y Tata Trattoria.

