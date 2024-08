Evaluación de la FAO/OMS/WOAH sobre los recientes casos de virus de influenza A(H5N1) en animales y personas

En la actualidad, basándose en la información disponible, la FAO, la OMS y la Organización Mundial de la Salud (WOAH) consideran que el riesgo para la salud pública mundial de los virus de la gripe A(H5N1) es bajo, mientras que el riesgo de infección para las personas expuestas en el trabajo es bajo o moderado, dependiendo de las medidas de mitigación del riesgo que se adopten. La transmisión entre animales sigue produciéndose y, hasta la fecha, se ha notificado un número limitado de infecciones humanas. Aunque es probable que sigan produciéndose infecciones humanas adicionales asociadas a la exposición a animales infectados o entornos contaminados, el impacto general de dichas infecciones en la salud pública a nivel mundial es menor.

Durante 2020, los virus de influenza aviar de alta patogenicidad (HPAI) A(H5N1) clado 2.3.4.4b surgieron de virus de influenza A(H5Nx) que circulaban previamente y se propagaron predominantemente a través de aves migratorias a muchas partes de África, Asia y Europa. Este evento epizoótico ha provocado un número sin precedentes de muertes en aves silvestres y ha causado brotes en aves de corral. A fines de 2021, estos virus cruzaron el Océano Atlántico hacia América del Norte y posteriormente llegaron a América del Sur en octubre de 2022. En los últimos años, ha habido un aumento de las detecciones de virus A(H5N1) en especies no aviares a nivel mundial, incluidos mamíferos terrestres y marinos silvestres y domésticos (de compañía y de granja), con casos recientes en ganado en los Estados Unidos de América (EE. UU.). La mayoría de los virus A(H5N1) caracterizados genéticamente desde 2020 pertenecen al clado 2.3.4.4b de hemaglutinina (HA) H5, con algunas excepciones regionales. Otros virus A(H5N1) circulantes pertenecen al clado 2.3.2.1a o 2.3.2.1c o se encuentran dentro de clados que se notifican con menos frecuencia. Desde principios de 2021, se han notificado a la OMS 35 detecciones de virus A(H5N1) en humanos, junto con cinco casos de detección de virus A(H5) en personas expuestas a animales infectados con A(H5N1), presumiblemente virus A(H5N1), aunque no se pudo determinar el subtipo de neuraminidasa (NA) debido a las bajas cargas de ácido ribonucleico (ARN) viral. De estos casos humanos en los que se conoce el clado A(H5) (n = 31), 17 han sido causados ​​por el clado 2.3.4.4b virus.

Teniendo en cuenta la información adicional disponible desde la evaluación anterior del 23 de abril de 2024, la FAO, la OMS y la WOAH actualizaron conjuntamente su evaluación aquí. Esta actualización se centra en los virus A(H5N1) caracterizados desde 2021 y cubre el riesgo de transmisión zoonótica. Debido al riesgo potencial para la salud humana y las implicaciones de largo alcance de la enfermedad en la salud de las aves silvestres y otras poblaciones animales, utilizar un enfoque de Una Salud es esencial para abordar la gripe aviar de manera eficaz.

Los virus de la gripe aviar A(H5N1), especialmente los del clado 2.3.4.4b, siguen diversificándose genéticamente y propagándose geográficamente. Desde 2022, una gama más amplia de especies de aves silvestres se han visto infectadas en todo el mundo, lo que ha tenido consecuencias ecológicas nocivas y ha provocado la muerte masiva de algunas especies de aves.

Además, la actual circulación del virus en aves silvestres y migratorias y en aves de corral ha provocado múltiples infecciones separadas de mamíferos carnívoros y carroñeros silvestres, gatos y perros domésticos, mamíferos marinos y aves marinas en varios países. Las infecciones por el virus del clado 2.3.4.4b en mamíferos de América, Asia y Europa a menudo han provocado una enfermedad grave con signos neurológicos en algunas especies.1 En 2024, se detectaron virus A(H5N1) en cabras neonatales en una sola instalación compartida con aves de corral2, y en alpacas de una instalación donde se despoblaron aves de corral afectadas por IAAP.3, 4 En marzo de 2024, se detectó el virus A(H5N1) en muestras de leche no pasteurizada y en un hisopo orofaríngeo de ganado lechero en los EE. UU.5 Se siguieron notificando detecciones de A(H5N1) mediante pruebas de ganado lechero que mostraba signos clínicos, aunque también se han notificado detecciones en ganado sin enfermedad aparente.6, 7 Los análisis de datos de secuencia de virus de vacas lecheras infectadas han sugerido un único evento de transmisión de ave a vaca lechera de un virus A(H5N1) de genotipo B3.13 que ocurrió a fines de

2023 o principios de 2024. 8 Hasta el momento, este genotipo no se ha detectado en ganado lechero fuera del otro.

Fuente: https://www.who.int/publications/m/item/updated-joint-fao-who-woah-assessment-of-recent-influenza-a(h5n1)-virus-events-in-animals-and-people

