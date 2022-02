Ahorro programado, una herramienta que te permite hacer realidad tus sueños

Suele ser difícil tener el dinero en las manos y no gastarlo. Sin embargo, las compras innecesarias dificultan poder guardar un monto significativo de dinero, para adquirir eso con lo que tanto se sueña. Pero, la buena noticia es que existen algunas herramientas, tales como el ahorro programado, que facilitarán esa tarea.

Con el ahorro programado se puede ir separando todos los meses la cantidad de dinero deseada, con el fin de alcanzar diversas metas ya sean remodelar la casa, viajar al Caribe o cambiar el coche, tan solo por mencionar algunas ideas.

¿Qué es una cuenta de ahorro programado?

Las cuentas de ahorro programado son un producto que permite debitar dinero desde, por ejemplo, una cuenta de ahorros o cuenta corriente, para destinarlo en una o varias metas predeterminadas.

La principal diferencia que tienen este tipo de herramientas financieras con otras similares es que no se pueden realizar retiros antes de las fechas estipuladas. Esta particularidad asegura que, al llegar a la fecha indicada, se habrá logrado el objetivo que se tenía en mente.

Más allá de todo lo mencionado anteriormente, es importante tener en cuenta que si por alguna razón no se puede sostener el monto que se había planeado a lo largo del periodo, se puede modificar e indicar nuevas cantidades y fechas; teniendo además otra opción que es desbloquearlo totalmente y frenarlo.

Beneficios del ahorro programado

1- Existen infinidad de motivos por los cuales se aconseja tener una cuenta de ahorro programado. La principal es que se trata de una herramienta que permite juntar la cantidad de dinero que se desee en un determinado período.

2- Además, algo que es muy importante y que muchas familias suelen destacar, es que varios miembros pueden figurar como titulares. Esto permite que sea más de una persona la que aporte al ahorro, lo que hará que sea mucho más fácil alcanzar el fin que se tiene en mente.

3- En cuanto a las características financieras de la misma, no se establecen saldos mínimos y los requisitos para acceder a este tipo de cuentas son muy pocos. Y es que, por lo general, solamente se solicita que la persona interesada tenga una cuenta en el banco. Asimismo, se encuentra exenta de gastos administrativos, por esta razón no ofrece la posibilidad de usar el dinero a través de tarjeta de débito o cheques.

4- Otra de las ventajas que ofrece este sistema, es que la persona interesada puede optar por abrir la cuenta de ahorro programado en el mismo banco en el cual se deposita su nómina e indicar de ese monto el porcentaje que quiere destinar para ahorrar. De esta manera se le debitará automáticamente en el momento en el que se le acredite el pago del mes por su trabajo. Esto permite asegurarse de verdaderamente juntar lo que se tiene en mente y evitar gastos innecesarios.

¿Cómo abrir una cuenta de ahorro programado?

En la actualidad, los canales virtuales facilitan el proceso de apertura de este tipo de cuentas; de hecho,no es necesario acercarse a una sucursal física.

Generalmente, todas las entidades bancarias permiten abrir una cuenta ahorro a través de sus bancas virtuales o aplicaciones. Solamente es necesario ingresar en ellas y, una vez dentro, dirigirse a la opción de solicitudes y seleccionar la opción de ‘Ahorro Programado’. Luego, se deberá indicar la cuenta de origen y tiempo a programar. Y, por último, se tendrá que escoger la forma deseada para debitar el monto del ahorro.

Lo positivo de hacer la operación a través del celular o de un desktop, es que se pueden ir fijando diferentes metas y personalizar el método de ahorro para cada una de éstas; todo con un clic.

Haz tus sueños realidad

¿Un viaje? ¿Renovar la casa? ¿Cambiar el coche? Siempre hay metas por delante y, aunque muchas veces parece imposible lograrlas, el ahorro programado es un medio para conseguirlas. Incluso es una gran forma de ir juntando dinero, para tener un capital de emergencia en el futuro que soporte las adversidades.

