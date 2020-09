Air France suspende sus operaciones hacia y desde Venezuela

Air France suspende de forma temporal sus operaciones hacia y desde Venezuela en medio de la caída de la economía que ha provocado la pandemia.

Tras la suspensión de vuelos de Air France a Venezuela, sólo quedarían operando las siguientes aerolíneas extranjeras: Iberia, Air Europa, Plus Ultra, Turkish, TAP, Copa y Cubana.

Después de 68 años operando en Venezuela , Air France (AF) suspende su ruta París (CDG) – Caracas (CCS) la cuál operaba 6 veces a la semana con Airbus A330-200 de 224 plazas. En su momento AF llegó a operar con aviones Concorde y Boeing 747 en sus mejores épocas.

