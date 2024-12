Ritual venezolano para recibir el espíritu de la navidad

Rituales venezolanos para recibir el espíritu de la navidad Cada 21 de diciembre se celebra en muchos hogares venezolanos la llegada del Espíritu de la Navidad, celebración que coincide con el solsticio de verano que es la noche más larga del año en el hemisferio Norte y la más corta en el hemisferio Sur. La creencia en el espíritu de la Navidad tiene raíces profundas que se entrelazan con tradiciones antiguas y la celebración del solsticio de invierno. Esta tradición se originó en los pueblos nórdicos, donde se celebraba la llegada del invierno, un evento que marcaba un tiempo de reflexión y renovación. La iglesia católica decidió situar en esa misma fecha, el 25 de diciembre, la Natividad de Jesucristo, otorgándole el mismo carácter simbólico de renacer de esperanza y luz en el mundo y corrigiendo así al mismo tiempo el significado de la festividad pagana previa. Actualmente no coincide la fecha de la celebración religiosa con el solsticio debido a los diversos ajustes del calendario. Ritual y tradiciones “A pesar de la escasez de algunos productos, todavía vienen a preguntar por las esencias de mandarina el incienso, la mirra y el estoraque”, cuenta Milady Medina, comerciante en el casco central de Maracaibo, quien además explica el ritual más usado por los creyente de esta tradición. Vela naranja, o con colores navideños si lo desea.

1 varilla de incienso de benjuí, mandarina o coco .

. Esencia de mandarina para limpiar el hogar.

Hojas de papel.

Lápiz o bolígrafo. Como dato de interés los precios de las velas rondan entre $5 y los velones entre $8 y $12 dependiendo del tamaño, las esencias y los inciensos hay mucha variedad de precios.. Para que se usan: El incienso es para atraer la paz y prosperidad y la esencia de mandarina, suerte, dinero, energía física, alegría y salud. Tras limpiar la casa coloca las velas sobre una mesa y se encienden en sentido de las agujas del reloj. Como se usan: “Con energía positiva y creyendo en lo que estás haciendo, desea paz, armonía y piensa en tus objetivos particulares visualizando los sueños cumplidos”, explica la vendedora. Luego escribe en el papel los deseos por orden de prioridad (se recomienda pedir primero por la paz, en segundo lugar por el país, en tercer lugar por familiares y amigos y en cuarto lugar por ti). Una vez finalizado el ritual conserva el papel hasta el año siguiente y quema en las velas los deseos cumplidos. Abres todas las puertas y ventanas de la casa para darle la bienvenida al Espíritu de la Navidad. Lo más importante de esta fecha es compartir con nuestros seres queridos a la espera de Nochebuena.

