Airspan Networks se une a la asociación del sector inalámbrico 5G Americas

BELLEVUE, Washington, 9 de septiembre de 2021– 5G Americas, el consorcio de la industria inalámbrica y la voz de 5G y LTE para América, anunció hoy la incorporación de Airspan Networks Inc. a su Junta Directiva. Airspan Networks se sumará a los operadores y fabricantes líderes de la industria inalámbrica que son cruciales para el despliegue de 5G y posteriores generaciones en todo el continente americano.

“La experiencia de Airspan con las redes 5G está ayudando a los operadores móviles en despliegues alrededor del mundo con soluciones innovadoras”, manifestó Chris Pearson, Presidente de 5G Americas. “Estamos encantados de anunciar que el CEO de Airspan Networks, Eric Stonestrom, se suma como representante a la Junta Directiva de 5G Americas al tiempo que la industria inalámbrica inaugura un momento importante de crecimiento al abordar nuevos mercados.”

Airspan Networks brinda soluciones 5G innovadoras que incluyen interfases aéreas disruptivas, software, hardware, y soluciones Open RAN integrales que dan soporte a múltiples particiones, entre ellas gNBs completos que también son interoperables con otros proveedores. Su cartera cubre 5G en interiores y exteriores, Open RAN, redes privadas para empresas e industrias, acceso inalámbrico fijo (FWA, por la sigla en inglés), y CBRS. Estas soluciones habilitan el despliegue de redes para una variedad de casos de uso para operadores y demás entidades, incluso nuevos ingresantes.

“Airspan se complace al pasar a integrar la Junta Directiva de 5G Americas y trabajar con un grupo influyente de líderes de la industria inalámbrica en pos del avance de la 5G y demás tecnologías críticas con el potencial de transformar a numerosas industrias”, dijo el Presidente y CEO de Airspan Networks, Eric Stonestrom. “Creemos que estamos bien posicionados con una cartera dinámica de soluciones de tecnología 5G de interiores y exteriores para aprovechar el mercado 5G atendible total masivo y en crecimiento. Nos entusiasma impulsar el avance y la innovación continuos en toda la industria, lo que haremos de manera acelerada al unirnos a la Junta Directiva de 5G Americas.”

La incorporación de Airspan Networks a la Asociación aporta mayor expertise 5G en el ecosistema digital y de Open RAN en evolución, que incluye áreas como las que cubren los informes de 5G Americas que exploran Private and Enterprise Networks (Redes privadas y empresariales) y Transition Toward Open and Interoperable Networks (Transición hacia redes abiertas e interoperables).

Acerca de 5G Americas: la voz de la 5G y LTE en las Américas

5G Americas es una organización sin fines de lucro compuesta por proveedores de servicios y fabricantes líderes de la industria de las telecomunicaciones. La misión de la organización es promover y abogar por el avance y las capacidades plenas de la tecnología móvil LTE y su evolución más allá de la 5G a lo largo de las redes, servicios, aplicaciones y dispositivos conectados de manera inalámbrica en el ecosistema de las Américas. 5G Americas está abocada a desarrollar una comunidad inalámbrica conectada al tiempo que lidera el desarrollo de la 5G en toda América. 5G Americas tiene su sede en Bellevue, Washington. Encontrará más información en www.5gamericas.org. Siga nuestras noticias por Twitter: @5GA_CALA y LinkedIn: 5G Americas – Latin America & Caribbean.

Los miembros de la Junta Directiva de 5G Americas incluyen a: Airspan, AT&T, Ciena, Cisco, Crown Castle, Ericsson, Intel, Liberty Latin America, Mavenir, Nokia, Qualcomm, Samsung, Shaw Communications, T-Mobile US, Inc., Telefónica, VMware y WOM.

