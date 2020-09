“Al estilo de Jota” un podcast hecho en Colombia con sello venezolano

El joven Jota Ruffini, nacido en el oriente de Venezuela, nos presenta en formato de podcast, no solo sus ideas, sino también entrevistas que quieren ir mucho más allá del diarismo de las noticias.

Con esta iniciativa, Jota desea compartir historias de emprendimiento que mezclan diversión y éxito al reflejar múltiples proyectos que cambian la vida que tocan. Claro está, siendo todo esto relatado por sus propios protagonistas.

“Al estilo de Jota” ha contado ya con la participación del youtubers Giulio Mottola (@giuliomottola) y la Semifinalista de MasterChef Latinoamérica 2019, Dubraska Wawi (@dubraskas.delights), entre otros.

Jota, un aliado en medios

En la actualidad el venezolano está residenciado en la ciudad de la eterna primavera Medellín, Colombia; desde donde continúa dando muestras de su profunda vocación por la comunicación porque aunque no es periodista de formación, se mantiene dando pasos firmes en los medios.

Un camino que comenzó hace ocho años y que lo ha llevado a colaborar con medios de comunicación como Nueva Prensa de Oriente, FM Noticias y Te Cuento en la Web.

