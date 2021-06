Al final del Laberinto surge la agrupación Mercenaries Of Silence

El 1 de marzo de este año 2021 no podía comenzar con una mejor noticia para el rock venezolano: tres ex – integrantes de Laberinto, el baterista Marco Toro, el bajista Gregorio Rangel y el guitarrista Abel Cañizales lanzan su nueva agrupación en formato de trío: Mercenaries Of Silence (M.O.S.). Esta nueva agrupación que aborda las fusiones del rock con los ritmos latinos, el funk, el pop y el metal estará lanzando su primer tema y video promocional titulado «They Came»el 19 de marzo en todas las plataformas.

“Este proyecto comenzó hace 2 años, cuando empezamos a escribir y hacer jammings para escribir las canciones. Teníamos todo listo antes de la pandemia, pero como bien sabemos todo se paralizó en el mundo, pero ahora decidimos lanzarlo y el primer tema con su respectivo video promocional estará disponible en todas las plataformas el 19 de marzo”, explicó el baterista Marco Toro.

Vale recordar que la agrupación Laberinto (Guarenas), de donde provienen Marco, Gregorio y Abel fue la banda de rock venezolana de mayor éxito internacional de la historia del rock venezolano, al ser la única en hondear el tricolor nacional en el Wacken Open Air Festival de Alemania, el festival de rock-metal más importante del mundo, además de presentarse en otros festivales de prestigio como el Dynamo Open Air Festival (Holanda), Borec Trinec Festival (República Checa) y el Alen Galicia Festival (España) entre muchos otros. Registró una discografía de siete álbumes en estudio y uno en vivo editados en los países bajos. Se han presentado en Alemania, Bélgica, Holanda, Inglaterra, Italia, Hungría, Suiza, Dinamarca y República Checa.

“Con Mercenaries Of Silence musicalmente abordamos muchas fusiones, como hemos hecho siempre, fusiones entre el rock, lo latino, el funk y el pop con el estilo venezolano que siempre nos caracteriza. Quisimos empezar desde cero, escribiendo nuevos temas y con otro estilo, aunque obviamente se notan las influencias de Laberinto”, agregó Marco.

“Mercenaries Of Silence es en lo que nos convertimos si nos dejamos dominar por el silencio. Rompamos este silencio y nos expresamos a través de la música. Queremos inspirar a nuestros seguidores con nuestra exclusiva mezcla de ritmos latinos metal, rock, pop y funk. Lanzaremos varios temas a través de varios canales digitales y los acompañaremos con videos geniales”, expresó la banda en sus redes sociales.

Para el rock venezolano es una gran noticia tener de vuelta a estos tres grandes músicos, con una nueva agrupación, que nos trae los mejores recuerdos de lo que fue Laberinto, pero que además nos muestra un futuro prometedor con el color del tricolor venezolano. Son tres músicos de prestigio mundial que ahora nos presentan lo mejor de su música y de ellos solo se puede esperar mucha buena música.

Para conocer más de Mercenaries Of Silence pueden visitar:

Web: http://www.mercenariesofsilence.com

Facebook: https://www.facebook.com/MercenariesOfSilence/

Instagram: https://www.instagram.com/mercenariesofsilence/

YouTube: Mercenaries Of Silence

Al final del Laberinto surge la agrupación Mercenaries Of Silence was last modified: by

Temas relacionados:

En : Notas de Prensa