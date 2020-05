Al menos 26 detenidos por disturbios en el Mercado Las Pulgas de Maracaibo.La Guardia Nacional detuvo a 26 personas por «alterar el orden público» durante las manifestaciones en la mañana de este lunes en las adyacencias del mercado Las Pulgas en Maracaibo.

Así lo notificaron por medio de una nota de prensa donde expresan que los aprehendidos «exigían el acceso sin control y organización al mercado Las Pulgas con la finalidad de retirar una mercancía (víveres) de su propiedad».

La mayoría de los detenidos pertenecen a la etnia wayuu.

«Un grupo de líderes negativos lanzó objetos contundentes (piedras) a las Unidades de Contención Activa por lo que inmediatamente se hizo necesario el empleo de los medios de orden público para restablecer el orden deteniendo de manera infraganti a las 26 personas por los actos vandálicos», reportó la GNB, notificando que los arrestados fueron puestos a la orden del Ministerio Público.

En horas de la mañana de este lunes, comerciantes protestaron exigiendo la reapertura del mercado Las Pulgas y reclamando que les dejaran sacar sus mercancias, alegando el temor a que se las robaran.

Al menos 26 detenidos por disturbios en el Mercado Las Pulgas de Maracaibo was last modified: by

En : Última Hora