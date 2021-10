Al menos 60 muertos por naufragio en el río Congo.

El número de muertos por el hundimiento de varias embarcaciones en el río Congo en el noroeste de la República Democrática del Congo (RDC) ha pasado enn las últimas horas de 51 a 61 y más de 80 personas siguen desaparecidas, informaron hoy a Efe las autoridades.

El accidente ocurrió en la noche del martes en la localidad de Engengele, situada en el territorio de Bumba, en la provincia de Mongala.

En las últimas 24 horas, los equipos se rescate hallaron diez cadáveres en el río Congo, confirmó a Efe por teléfono el gobernador en funciones de Mongala, Serge Mongulu.

Entre los cuerpos encontrados, hasta el momento, hay 38 hombres, 13 mujeres y 10 niños.

Unas 150 personas viajaban en las embarcaciones, de acuerdo con el gobernador.

«Debemos esperar el informe final de la División Provincial de Acciones Humanitarias para establecer un balance final. Pero mientras tanto, también podemos encontrar y recolectar cadáveres aquí y allá», advirtió Mongulu.

Según declaró a Efe Jules Mangiba, coordinador de la sociedad civil en Bumba, se trataba de un «bote improvisado» formado a partir de la unión de un convoy de nueve canoas motorizadas que había salido de la localidad de Moenge, en la provincia vecina de Tshopo.

Entre las víctimas hay comerciantes que transportaban madera y sacos de maíz, así como estudiantes que regresaban de vacaciones de desde Tshopo para estudiar en Mongala.

Según Mangiba, la «causa principal» del naufragio fue «la sobrecarga y también la falta de iluminación en estas embarcaciones».

En su opinión, resulta «inconcebible» que en el siglo XXI «todavía existan tales embarcaciones no seguras»

En: Noticias Internacionales