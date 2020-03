Al menos 900 polícias en Nueva York están contagiados con Coronavirus

Cerca de 900 agentes del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) han dado positivo por la Covid-19 y casi 5.000 están de baja por enfermedad, según anunció este domingo el cuerpo, que ya ha perdido a tres de sus miembros por el virus.

Las autoridades esperan que el número de casos confirmados siga aumentando en los próximos días, según aseguró el jefe del NYPD, Dermot Shea, que acompañó al alcalde Bill de Blasio en una conferencia de prensa.

Shea explicó que el número de agentes enfermos comenzó a aumentar alrededor del 12 de marzo y que, aunque algunos de los primeros policías que dieron positivo por la COVID-19 están volviendo ya al trabajo, es previsible que los números sigan empeorando.

«Nos estamos acercando a 5.000 miembros actualmente fuera por enfermedad y, para mañana, anticipo que tendremos casi 900 positivos por la COVID-19», dijo el responsable del mayor cuerpo de policía de EE.UU.

En total, el NYPD cuenta con unos 36.000 agentes y unos 19.000 empleados civiles, según cifras de la propia institución.

Tres miembros, un detective y dos civiles, han fallecido hasta ahora como consecuencia de la enfermedad, que tiene en la Gran Manzana el mayor foco de todo Estados Unidos.

El país registra el mayor número de casos en todo el mundo, con más de 135.000 y al menos 2.381 muertos.

Los fallecimientos por la pandemia podrían llegar a los 100.000 y los contagios podrían ser millones, según afirmó este domingo el principal epidemiólogo del Gobierno, Anthony Fauci.

«Mirando lo que estamos viendo ahora, saben, diría que entre 100.000 y 200.000 (muertos), pero no quiero sujetarme a eso», estimó Fauci, miembro del grupo de trabajo de la Casa Blanca frente al coronavirus y director del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas, en una entrevista a la cadena de televisión CNN.

