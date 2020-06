Al menos cuatro muertos por el sismo de 7.5 grados que sacudió a México este 23Jun.

La tarde de este martes 23 de junio de 2020 ha ocurrido un suceso devastados en México, de acuerdo al coordinador nacional de Protección Civil, David León Romero, confirmó la muerte de cuatro personas y 5 lesionados en las costas de Oaxaca, informó el sitio web del periodista Joaquín López Dóriga.

Hasta las 2:00 pm se habían registrado 303 réplicas del sismo de 7,5° de las 10:29 de la mañana. Duró un minuto.

León dijo que en lo que va de año van más de 16 mil sismos, siendo este el de mayor magnitud.

En Oaxaca, una joven falleció por un derrumbe en Santa María Huatulco, un hombre de 70 años murió en San Juan Ozolotepec por la caída de un techo y otro hombre pereció por la caída de un muro en San Agustín Amatengo.

Al menos cinco muertos por el sismo de 7.5 grados que sacudió a México este 23Jun was last modified: by

En : Última Hora