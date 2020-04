Al menos dos muertos en accidente de autobús que repatriaba venezolanos..

Dos personas muertas y siete más heridas dejó este martes 28 de abril el accidente de un autobús en el suroeste de Colombia que transportaba a ciudadanos venezolanos que retornan al país por la crisis económica en la que entraron por causa de la pandemia del coronavirus.

A las 6:30 de la mañana se reportó el percance de un bus que se desplazaba por la carretera entre el corregimiento de Rozo, en el municipio de Palmira, hasta El Cerrito. Los viajeros querían regresar a Venezuela.

«Al parecer en el vehículo viajaban 27 personas. Los dos fallecidos son un colombiano y el otro era un venezolano, identificado como Carlos García. También hubo siete heridos», detalló Mónica Valor, del Cuerpo de Bomberos de la localidad de Rozo, que atendió la emergencia por estar cerca del lugar.

El autobús salió en la madrugada de este lunes de Cali (suroeste) con destino a Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander, fronterizo con Venezuela, y hacía parte de un caravana de siete vehículos más que también transportaban a ciudadanos del país.

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, confirmó que el bus transportaba migrantes y precisó que hay tres personas con lesiones de gravedad. Anotó que entre ellos no hay menores de edad.

Valor explicó que las personas que no sufrieron heridas en el accidente pudieron seguir su viaje después de ser sometidas a un chequeo médico.

Daniel Márquez, uno de los viajeros, dijo que iba dormido cuando sintió el impacto y el llanto de una mujer atrrapada en medio de los destrozos en el carro. Las autoridades investigan las causas del accidente del autobús que chocó contra un árbol.

De acuerdo con Migración Colombia, cerca de 12.000 ciudadanos han retornado a Venezuela a través de los pasos fronterizos habilitados en Norte de Santander y Arauca.

Respecto a los vehículos en los cuales se movilizan estos grupos de venezolanos, la entidad migratoria aseguró que viene trabajando con el Ministerio de Transporte y la Policía de Tránsito y Transporte, para garantizar que los mismos cumplan con las normas establecidas por el Gobierno.

Hasta el momento, las autoridades colombianas han iniciado procesos sancionatorios a más de 15 empresas por no cumplir con las normas establecidas para estos fines

Al menos dos muertos en accidente de autobús que repatriaba venezolanos was last modified: by

En : Noticias Internacionales