Al menos un muerto por la graves inundaciones en Maracaibo

Una mujer fallecida deja lluvias en Maracaibo

Maracaibo, 17 de noviembre de 2020 | Prensa UNT Zulia

Las fuertes precipitaciones que se registraron la madrugada de este martes en la ciudad de Maracaibo, dejaron como resultado árboles caídos, cañadas desbordadas, casas anegadas, centenares de familias afectadas y un fallecido en la parroquia Olegario Villalobos de la capital zuliana.

Como Crisamar Medina de 27 años, fue identificada la persona que falleció como consecuencia de las lluvias, cuando se presentó el derrumbe de una parte del techo de su vivienda y al momento de ingresar para salvaguardar sus enseres, la hoy occisa abrió la puerta y fue electrocutada, así lo informó Freddy Arenas, vecino del sector tres de San Bartolo.

“Se cayó el techo y con la lluvia el tendido eléctrico también se cayó, ella escuchó los gritos de su mamá y la de sus hijos y salió corriendo para socorrerlos, pero lamentablemente quedó pegada a la puerta porque el cable estaba echando chispas”, indicó.

Por su parte, José Luis Alcalá Rhode, presidente de Un Nuevo Tiempo (UNT) en el Zulia, lamentó la muerte de esta joven quien al momento de su deceso se encontraba con su menor hija, quien también resultó lesionada durante el incidente y actualmente se encuentra recluida en un hospital de la ciudad de Maracaibo.

“Es lamentable que una persona haya fallecido por culpa de estas precipitaciones, enviamos a todos sus familiares nuestra palabra de condolencia”, expresó Alcalá Rhode.

Informó que en varios sectores de la ciudad de Maracaibo se registró el desbordamiento de quebradas o cañadas, causando estragos en centenares de hogares, como ocurrió en la parroquia Coquivacoa donde las aguas llegaron a medio metro de altura.

Los sectores más afectados por las lluvias son Terminal de Pasajeros, El Varillal, El Descanso en Milagro Norte, Santa Rosa de Agua, La Salina, La Cañada Fénix, Las Tarabas, Virgen del Carmen 1 y 2, Canchancha, Los Pescadores, San Jacinto, El Chaparral, Teotiste de Gallegos, Brisas del Norte entre otros.

“La falta de voluntad para hacer el mantenimiento y limpieza de las cañadas, puso en riesgo la vida de centenares de familias en Maracaibo, muchos perdieron sus enseres en medio de esta catástrofe. Las lluvias se han intensificado en los últimos días, estamos en este momento activando una contingencia entre nuestros dirigentes en cada parroquia para ayudar a las familias afectadas.

La guajira en alerta

Los habitantes del municipio Guajira del estado Zulia se encuentran en alerta media ante las inundaciones que se han presentado por la crecida del río Limón, afectando a comunidades indígenas de la zona, quienes ante la grave situación que atraviesa el país se le suma la perdida de sus enseres.

Por su parte, Fernando Villalobos, Secretario Juvenil de UNT en el municipio Mara, informó que el casco central de la población de San Rafael de El Moján se encuentra completamente inundado, al igual que otros sectores populares.

“Sectores como La Mocletona, Las Viviendas, Casco Central, Nazareth, Las Lomas y Las Cabimas al igual que el municipio Guajira se encuentran bajo las aguas. El río Limón creció 5 metros y anegó varias zonas. Estamos preocupados por nuestros hermanos porque no vemos la presencia de ningún ente gubernamental atendiendo esta crisis”, expresó.

Zulia bajo las aguas

Entre tanto, el secretario de ambiente de UNT Zulia, Jorge Parra, aseguró que la falta de recolección de basura, compromiso, voluntad política, planificación para prevenir desastres naturales e irresponsabilidad son las principales causas para que hoy 17 de noviembre amanezca inundada.

“En los gobiernos de la democracia social eran abordados de manera inmediata las cañadas, desde el mes de enero se iniciaba la limpieza de las cañadas para evitar estos eventos. En la gestión actual hay dinero para plazas, tarimas, rumbas con artistas internacionales, pero no hay dinero para las familias damnificadas; es por ello, que elevamos nuestra voz de protesta al máximo y nos hacemos solidarios con todas y cada una de las familias más afectadas y este partido sigue en las calles siendo la mano amiga de todos los vecinos y más en este difícil momento que atraviesan como consecuencia de las lluvias”, manifestó Parra.

Recordó que en el Sur del Lago de Maracaibo se encuentran afectados los municipios Francisco Javier Pulgar y Colón del estado Zulia con la inundación de 10 mil hectáreas de tierras y cientos de familias afectadas, lo cual traerá la perdida de la producción de plátano y disminución en la producción de leche y sus derivados, además de una merma en la producción de carne de res.

Al menos un muerto por la graves inundaciones en Maracaibo was last modified: by

En : Noticias Nacionales