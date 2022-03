Este lunes de Carnaval se reportó el vuelco de un autobús lleno de pasajeros. El saldo del accidente fue una persona fallecida y 10 heridos, el accidente se produjo en el sector Las Monjas, a tres kilómetros de Costa de Oro.

Usuarios informaron a través de la red social Twitter que la unidad de transporte público modelo Encava cargada de pasajeros salió desde el terminal de la capital del estado Aragua. Testigos manifestaron que el chofer al parecer conducía a alta velocidad, perdiendo el control en una de las curvas de la vía.

Hasta los momentos se desconocen la

Al menos un muerto y 10 heridos en la vía hacia Ocumare was last modified: by

En: Noticias Nacionales