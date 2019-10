Al menos veinte venezolanos han sufrido heridas tras el accidente que involucró al camión en el que se transportaban en la provincia andina de Carchi, en el norte de Ecuador y fronteriza con Colombia, según informó este domingo el colectivo Asociación Civil Venezuela en Ecuador.

Daniel Regalado, que preside dicha organización, indicó a Efe que el Ministerio de Salud de Ecuador le proporcionó la lista de los venezolanos heridos y que son 21.

Aparentemente, añadió, los venezolanos habían cruzado la frontera de manera ilegal desde Colombia a Ecuador, cuando en un sector del trayecto el camión en el que viajaban chocó contra una camioneta y, producto del impacto, el primero cayó por una pendiente de la montaña.

Los heridos han sido trasladados a un hospital de Tulcán, la capital de la provincia de Carchi, agregó Regalado.

El Servicio Integrado de Seguridad ECU-911 informó este domingo en un comunicado de que el siniestro había ocurrido ayer, sábado, en el sector conocido como Chauchin, en la parroquia “Julio Andrade” del cantón Tulcán.

Ese organismo precisó que el accidente dejó 26 personas heridas de entre 22 y 55 años de edad, además de nueve menores de edad, que fueron trasladados al hospital “Luis G. Dávila” de Tulcán.

Al menos veinte venezolanos resultaron heridos tras un accidente en Ecuador was last modified: by

En : Última Hora