Al ritmo de la bachata, Nandy Versátil está de «Vacaciones»

El cantante rapero y compositor de origen dominicano, Nandy Versátil, lanza su último single «Vacaciones» al ritmo de la bachata caribeña.

«Vacaciones» abre el telón de lo que será la presentación de su primera placa discográfica con un repertorio de 18 canciones que estrenará a finales de este 2021.

Esta nueva canción, con la mezcla de los tambores de bongo y la guira raspadora, se fusionó con la pista del trap, creando un nuevo sello en Latinoamérica que se ha vuelto tendencia en Europa.

Con este single, Nandy, suma un éxito más a su carrera, ya que durante este 2021, ha lanzado otros éxitos mes a mes como «Flow y Pikete», «La Melma», «Fácil», «Bachatear contigo», «La chuky» entre otros, así como algunas colaboraciones especiales con artistas de la industria musical dominicana.

Recordemos que Nandy Versátil, durante su trayectoria como solista desde el 2019, ha trabajado de la mano con el productor musical Joselito «El mutante» y incluyendo en el featuring junto a Jiory, intérprete destacado del género, en la canción «Mamá me lo contó».

Para este lanzamiento, el dominicano, Nandy Versátil, prepara una extensa promoción en países como Venezuela, Puerto Rico y su tierra natal, para llevar su música a otro nivel.

Sigue sus redes sociales como @nandyversatil y en plataformas digitales Nandy Versátil para disfrutar de «Vacaciones».

