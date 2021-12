Al ritmo del funk-pop la agrupación Camay lanza su primer EP

Prensa Cresta Metalica

En medio de una movida musical carente de ideas, siempre aparece alguien que marca la diferencia y trae algo nuevo, con ideas que suman. Al ritmo del funk-pop, el acid jazz y con muchos elementos latinos, sobresale la banda CAMAY, una propuesta innovadora con temas originales, compuestos por la propia agrupación. Su primer EP se encuentra ya disponible en todas las plataformas digitales, Youtube e Instagram TV. Además, saldrá a la venta en dos formatos: Original Audio y Live Sessions.

Su primer sencillo se titula “Cupido” y puede ser disfrutado en el siguiente link de Youtube:

CAMAY presentó su primer Live a mitad del 2020 y este año decidieron grabar su primer EP en vivo, producido por Arturo Ochoa de Maqueta1 Producciones, mezclado y masterizado en DBMIX Studios de la mano de Eduardo Martínez y Angemyr Lezama, junto con las visuales realizadas por SOLES AGENCY, dirigido por Luis ¨El Chino¨ Soles (el mismo director de Vuelo Sobre Ti, la película de Zapato 3).

“Para nosotros definir estilísticamente lo que hacemos es difícil sobre todo cuando posees esa mezcla de estilos e influencias en el momento de ejecutar los instrumentos. El Funk,el pop, el Acid jazz, la Electrónica, el Bossa Nova, el Afrobeat, el Dub, Pop, New Wave, etc, son pilares en nuestras bases, por eso preferimos decir que hacemos música con alma, con mucho groove y ritmo”, comentaron los integrantes de Camay.

La agrupación está conformada por un All-Star de músicos: Barbara Guevara en la voz líder (Jamacuco y Calle Santiago); Javier Garnica en la batería y secuencias, mejor conocido como ¨Monsieur Maluco¨ (integrante de la legendaria banda La Leche, tocó con El Combo Estrella y Remaquina Azul); Ricks Funkarex en la guitarra (ex – Combo Estrella y Digital Funkymuvis) y Miguel Arellano en el bajo (estuvo en la super banda Cunaguaro Soul).

“Cronológicamente CAMAY se formó a que partir del segundo semestre del año 2019, cuando en un acuerdo consensuado entre Javier, Ricks y Miguel, se asistió a una convocatoria realizada por MC Breaker (Chuck Norris, Danza mecánica,) para ver la posibilidad de rescatar nuevamente el proyecto Digital Funkymuvis, sin embargo ante la decisión de este último de migrar a otro país, la idea musical quedó allí y de manera indirecta germinó la semilla de CAMAY, inclusive nos atreveríamos a decir que surgió casi como una forma terapéutica de sobrellevar los primeros meses de cuarentena durante el 2020, ante la pandemia”, agregaron.

En relación al valor que tiene presentar e interpretar temas propios, la banda enfatizó en que desde sus inicios e inclusive cuando comenzaron a tocar en distintas bandas: “existió la necesidad de mostrar la creatividad, el conocimiento y las composiciones como músicos, independiente de las influencias, inclusive la mitad de la banda vivió y fue testigo del crecimiento de una escena Under que sirvió de trampolín para consolidar otras agrupaciones con cierto renombre, los cuales se arriesgaron a exponer durante los años 90 sus propuestas, esto indudablemente impulsó el deseo y las ganas de hacer música original como idea principal”.

NDP

Roberto Palmitesta

Al ritmo del funk-pop la agrupación Camay lanza su primer EP was last modified: by

En: Notas de Prensa