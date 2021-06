Al Ritmo Del Mambo, Raúl “El León” Presenta Hipnótica

El mismo de los éxitos 50 Sombras, Mala Actitud, Malvada, Santa Diabla y A partirla en dos, regresa con una propuesta musical que pondrá a bailar a todos.

Oriundo de Maracay, Edo. Aragua, pero residenciado desde hace varios años en Estados Unidos, Raúl El León, una vez más deja en evidencia la calidad y versatilidad de su carrera como cantautor, esta vez con “Hipnótica” un merengue urbano inspirado; como la mayoría de sus temas; en la belleza y sensualidad de la mujer.

“Hipnótica” fue elaborada bajo la pluma del propio Raúl en compañía del reconocido Nacho, con quien ha escrito varios temas musicales hasta el momento y la producción musical a cargo de Frank Santofimio, pilar fundamental en la trayectoria del León de Aragua.

Las ejecuciones y grabación de los instrumentos que le dan vida al tema fueron realizadas por afamados músicos de Republica Dominicana, logrando encontrar ese sonido genuino del Merengue.

Es de resaltar que, los arreglos de “Hipnótica” contaron con la “magia” del afamado músico venezolano Yasmil Marrufo y un impecable trabajo de mezcla del criollo Boris Milán.

“Para mi ha sido una Bendición poder trabajar desde el comienzo con gente tan talentosa, todas las colaboraciones se han dado de manera orgánica, artistas, productores, arreglistas, gente del medio que me ha apoyado por afinidad a mi proyecto, tengo mucho por agradecer” expresó Raúl.

El equipo del artista, a cargo de su hermano Raúl Alejandro León, manager y asesor general, así como Juan Carlos Caldera “El Tricky”, productor ejecutivo, se encuentra trabajando en la planificación de lo que esperan sea un gran año para RAÚL, quien está ansioso de volver a las tarimas, apenas las condiciones sean propicias. El tema ya está disponible en todas las plataformas digitales y se espera que llegue a todas las radios de Venezuela, labor respaldada por Darios Producciones Promociones (@daricontreras7) empresa que forma parte del equipo del aragüeño. Mientras tanto, prometen entregar mucha música nueva para sus fieles seguidores.

Pueden seguir a RAÚL “El León” en sus redes sociales: instagram y twitter @rauloficialsite y en Facebook /rauloficialfansite

En : Notas de Prensa