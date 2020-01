Alarma Mundial por nuevo y altamente peligroso Virus en CHINA

vez.

La Comisión Municipal de Salud de Wuhan dijo que durante el fin de semana se habían encontrado en la ciudad 136 nuevos casos de neumonía causados por una nueva cepa del coronavirus, que se suman a los 62 casos ya conocidos. Una tercera muerte ocurrió el sábado, dijo la autoridad en un comunicado.

Esto eleva el número total de casos conocidos en todo el mundo a más de 200, lo que subraya el reto para las autoridades sanitarias que buscan contener el brote. Corea del Sur informó el lunes sobre su primer caso confirmado del coronavirus, una ciudadana china de 35 años que había viajado desde Wuhan, siendo el cuarto paciente que se conoce fuera de China.

La comisión de salud de Daxing, en la capital Pekín, dijo que había confirmado dos casos de coronavirus, mientras que la comisión de salud de la provincia sureña de Guangdong confirmó un caso en Shenzhen. Son los primeros casos en China más allá de la ciudad central de Wuhan, donde el virus surgió por primera

Cientos de millones de turistas chinos viajarán dentro y fuera del país durante el período de vacaciones del Año Nuevo Lunar que comienza a finales de esta semana.

Las autoridades de todo el mundo, incluyendo las de Estados Unidos y muchos países asiáticos, han intensificado el control de los viajeros procedentes de Wuhan. La semana pasada, se reportaron dos casos en Tailandia y uno en Japón. En los tres casos se trataba de personas procedentes de Wuhan o que habían visitado recientemente la ciudad.

El virus pertenece a la misma familia de coronavirus que el Síndrome Agudo Respiratorio Grave (SARS, por sus siglas en inglés), que mató a casi 800 personas en todo el mundo durante un brote en 2002/03 que también comenzó en China.

Sus síntomas incluyen fiebre y dificultad para respirar, que son similares a los de muchas otras enfermedades respiratorias, lo que plantea complicaciones en los esfuerzos de detección.

La Comisión Nacional de Salud de China dijo el domingo que intensificará los esfuerzos de prevención, pero reconoció que todavía no conoce la fuente del virus.

El Global Times de China, publicado por el boletín oficial del Partido Comunista dijo en un editorial que el gobierno necesita revelar toda la información y no repetir los errores cometidos con el SARS. Los responsables chinos encubrieron el brote del SARS durante semanas antes de que un creciente número de muertes y rumores obligaran a revelar la epidemia.

“El encubrimiento sería un serio golpe a la credibilidad del gobierno y podría desencadenar un mayor pánico social”, decía el editorial.

En : Noticias de Europa