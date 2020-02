ALARMA MUNDIAL! Un estudio revela que el Coronavirus permanece vivo hasta 9 días en casi cualquier superficie

Un estudio revela que el Coronavirus permanece vivo hasta 9 días en casi cualquier superficie. De acuerdo a la revista especializada Journal Hospital Infection, en un artículo presentado a dicha publicación el día 6 de febrero, se puede apreciar que el coronavirus de Wuhan puede mantenerse vivo en superficies inanimadas por hasta nueve días.

En el resumen de la publicación, que tiene cómo referencias de apoyo a la OMS e investigador altamente reconocidos en el mundo de la infectología y virología.

El estudio refiere lo que ya se conoce sobre el período de incubación, donde» las transmisiones de persona a persona se han descrito con tiempos de incubación de entre 2 y 10 días, lo que facilita su propagación a través de gotas, manos o superficies contaminadas».

Los investigadores se dieron a la tarea de acumular toda la información relativa a la persistencia del coronavirus en superficies inanimadas y la manera de cómo eliminarlo correctamente para evitar la diseminación de la infección mediante químicos de tal manera que su investigación sirviera para establecer un protocolo al respecto.

Coronavirus permanece vivo en superficies

El análisis de al menos veintidos reveló que los coronavirus humanos, como el coronavirus del síndrome respiratorio agudo severo (SARS), el coronavirus del síndrome respiratorio del Medio Oriente (MERS) o los coronavirus humanos endémicos (HCoV) pueden persistir en superficies inanimadas como metal, vidrio o plástico hasta 9 días, por lo que tomando en cuenta que estos materiales aquí mencionados representan hasta un 90% de las superficies que tocamos cada día estaríamos altamente expuestos si las mismas no son debidamente desinfectadas.

Cómo desinfectar las superficies .

En este mismo orden de ideas el estudio concluyó que se puede inactivar eficientemente mediante procedimientos de desinfección de superficie con etanol al 62-71%, peróxido de hidrógeno al 0.5% o hipoclorito de sodio al 0.1% en 1 minuto.

Como no hay terapias específicas disponibles para 2019-nCoV, la contención temprana y la prevención de una mayor propagación serán cruciales para detener el brote en curso y controlar este nuevo hilo infeccioso.

Este contenido sobre el estudio que revela que el Coronavirus permanece vivo hasta 9 días en casi cualquier superficie ha sido verificado en https://www.journalofhospitalinfection.com/

ALARMA MUNDIAL! Un estudio revela que el Coronavirus permanece vivo hasta 9 días en casi cualquier superficie was last modified: by

En : Salud y Vida Sana