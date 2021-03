Noruega y Dinamarca suspenden vacuna de AstraZeneca por «casos graves» de formación de coágulos de sangre., Previamente, las autoridades sanitarias de Dinamarca suspendieron la vacunación con el fármaco de AstraZeneca después de que unos informes señalaran «casos graves» de formación de coágulos de sangre en personas a las que se les había administrado esa vacuna.

Las autoridades sanitarias de Noruega suspendieron este jueves la vacunación contra el covid-19 con el fármaco de AstraZeneca como una medida «cautelosa», según informó el director de Prevención y Control de Infecciones del Instituto Noruego de Salud Pública, Geir Bukholm, recoge Reuters.

Poco antes, Dinamarca suspendió la vacunación con el fármaco de AstraZeneca por un período de dos semanas después de que unos informes señalaran «casos graves» de formación de coágulos de sangre en personas a las que se les había administrado esa vacuna.

«Las autoridades sanitarias han suspendido, por precaución, la vacunación con AstraZeneca tras informes sobre un posible efecto secundario grave en forma de coágulos de sangre fatales», escribió en su cuenta de Twitter el ministro de Salud danés, Magnus Heunicke.

Al mismo tiempo, Heunicke subrayó que «actualmente no es posible concluir si existe un vínculo» entre la formación de coágulos de sangre y la vacuna de AstraZeneca. «Actuamos temprano, eso necesita ser investigado a fondo», declaró.

La Autoridad Sanitaria Danesa informó de que en el país una persona que había recibido a vacuna de AstraZeneca murió a causa de la formación de coágulos de sangre. El organismo también subrayó que ahora «no se puede concluir si existe un vínculo» entre estos dos eventos.

Asimismo, el ente señaló que ante estos informes la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) ha iniciado una investigación sobre la vacuna de AstraZeneca.

ALARMA! Noruega y Dinamarca suspenden vacunación de AstraZeneca por «casos graves» de formación de coágulos de sangre was last modified: by

Temas relacionados:

En : Noticias de Europa