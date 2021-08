Una Alarma por brote de nuevo virus en la India que ha matado al menos 68 pacientes, 40 de ellos eran niños.

Un brote de una nueva y desconocida fiebre de origen viral se ha registrado en varios distritos en el oeste del estado indio de Uttar Pradesh, cobrándose al menos 68 víctimas fatales, 40 de ellos niños, en el transcurso de la semana pasada, informa Times of India.

Tan solo en las últimas 24 horas la infección ha provocado la muerte de 12 menores en el distrito de Firozabad, el más afectado. 135 niños permanecen internados en el Colegio Médico local, 72 de ellos en estado grave.

Sin embargo, se desconoce el número real de infectados y fallecidos ya que las estadísticas excluyen a quienes hayan sido atendidos en instituciones privadas o quienes hayan muerto en su propio domicilio.

La mayoría de los afectados sufrieron un síndrome febril, deshidratación y un súbito descenso de los niveles de plaquetas en la sangre. Además, algunos de ellos sufrieron síntomas propios del dengue.

El extenso periodo de recuperación, que se extiende entre 10 y 14 días, ha provocado que los centros médicos de las áreas rurales quedaran rápidamente desbordados, obligando a trasladar a los enfermos a los hospitales urbanos, incluyendo sectores reservados para pacientes con coronavirus.

De momento no se ha identificado el patógeno responsable que causa la enfermedad, aunque las autoridades vinculan el brote con inundaciones y la escasa higiene entre los residentes.

Tampoco se pudo establecer un vínculo entre los casos de esta fiebre viral y el covid-19.

