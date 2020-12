Alarmante! Encuentran micro plásticos en Placentas Humanas.

En un reciente estudio realizado por Italia, en el Hospital Fatebenefratelli , de Roma y el Politécnico de la región de las Marcas se encontraron micro plásticos en Placentas Humanas.. Los resultados fueron publicados por la revista Environment International.

Micro plásticos en Placentas Humanas, Cómo fue realizado el estudio y cuales fueron los resultados.

Los científicos analizaron las placentas de 6 mujeres sanas de entre 18 y 40 años y con gestaciones normales con una micro espectroscopía Raman y encontraron 12 fragmentos de materiales artificiales de un tamaño de entre 5 y 10 micrones, lo que corresponde a una bacteria.

Tres de los 12 fragmentos fueron identificados como polipropileno —empleado, entre otros usos, para producir botellas de plástico—, mientras que nueve eran materiales sintéticos de pintura, que podían pertenecer a cremas faciales o esmaltes de uñas por ejemplo.

«Con la presencia del plástico en el cuerpo, el sistema inmunológico se perturba y reconoce como ‘suyo’ incluso lo que no es orgánico. Es como tener un bebé cíborg: ya no está hecho solo por células humanas, sino por una mezcla de entidades biológicas e inorgánicas. Las madres quedaron en shock», declaró Antonio Ragusa, autor del estudio y director de la Unidad de Obstetricia y Ginecología del Fatebenefratelli.

Se necesita más investigación al respecto.

El doctor Ragusa comentó también que todavía se desconocen los posibles riesgos para los fetos y que es necesario seguir investigando. Preguntado sobre cómo los microplásticos llegan al organismo humano, el especialista explicó que las vías más probables son la respiración y la alimentación.

