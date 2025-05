Albacete Balompié: Una Historia de Lucha y Pasión

Albacete Balompié: Más Allá del Queso Mecánico, una Historia de Lucha y Pasión

El Albacete Balompié, cariñosamente conocido como el «Queso Mecánico» en sus épocas doradas, es mucho más que un simple equipo de fútbol; es un símbolo de identidad y orgullo para la ciudad de Albacete. Con una trayectoria marcada por altibajos, el club ha sabido mantenerse en el corazón de sus aficionados gracias a su espíritu de lucha y su inquebrantable pasión por el balompié.

Albacete: La Lucha Incesante.

Historia: De los Inicios a la Gloria y la Reinvención

Fundado el 1 de agosto de 1940, el Albacete Balompié comenzó su andadura en el fútbol español en categorías regionales, escalando posiciones poco a poco. La década de los 90 marcó la época dorada del club, con su histórico ascenso a la Primera División en la temporada 1990-91 bajo la dirección de Benito Floro. El «Queso Mecánico» se ganó el respeto de toda España por su estilo de juego ofensivo y valiente, logrando actuaciones memorables y consolidándose en la élite durante varias temporadas.

Tras su descenso de Primera, el Albacete ha vivido periodos en Segunda División y Segunda División B, e incluso un breve paso por Tercera División. Sin embargo, la resiliencia ha sido una constante, siempre buscando el camino de regreso a categorías superiores y manteniendo viva la ilusión de sus seguidores.

Actualidad del Albacete Balompié

Entrenador Actual: Inigo Idiakez (al 21 de mayo de 2025).

El Templo del Queso Mecánico: El Estadio Carlos Belmonte

El Albacete Balompié disputa sus partidos como local en el Estadio Carlos Belmonte. Inaugurado el 9 de septiembre de 1960, este recinto ha sido testigo de los momentos más gloriosos del club y ha evolucionado a lo largo de los años para ofrecer mejores instalaciones tanto a jugadores como a aficionados. Con una capacidad para más de 17.000 espectadores, el Belmonte se convierte en una caldera cada vez que el equipo salta al campo, impulsado por el aliento de su fiel afición.

Campeonatos y Clasificaciones Destacadas

Aunque el palmarés del Albacete Balompié no es tan extenso como el de otros grandes clubes, sus logros son de un valor incalculable para la entidad:

1 Ascenso a Primera División: Temporada 1990-91.

Temporada 1990-91. Campeón de Segunda División: Temporada 1990-91.

Temporada 1990-91. Varios ascensos a Segunda División: A lo largo de su historia, el club ha logrado regresar a la categoría de plata en diversas ocasiones, demostrando su capacidad de recuperación.

A lo largo de su historia, el club ha logrado regresar a la categoría de plata en diversas ocasiones, demostrando su capacidad de recuperación. Participaciones destacadas en Copa del Rey: El Albacete ha protagonizado gestas importantes en la Copa del Rey, eliminando a equipos de categorías superiores en varias ocasiones.

