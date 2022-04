Alberto Spitale Presentó Con Éxito “Te Quiero Pa’ Mi”

Tras una ausencia de cuatro años, donde estuvo dedicado a su hijo y familia, regresó con más fuerza para quedarse. Un reencuentro con sus compañeros de A.Cinco y este nuevo tema, fueron parte de sus motivos para volver a los escenarios.

2021 ha sido el año escogido por Alberto para sacar nueva música que viene preparando desde hace meses. La invitación para reencontrarse con Franco, Oscar, Keyen y Mannel; lo acercó rápidamente a sus fans quienes desde agosto han estado al pendiente de su regreso.

“Te Quiero Pa’ Mi” se lanzó a través de las plataformas digitales, siendo Spofity la ventana principal para su descarga e inmediatamente tuvo una gran receptividad. Los mensajes se hicieron sentir a través de las redes sociales de Spitale, dejando saber lo mucho que ha gustado.

El tema fue escrito por Alberto junto a Eduh “El Virus” el mismo que compuso para Chyno y Nacho. Mezclado en McCartney Studio en Caracas y mezclado en Miami, este reggaetón 100% dedicable estuvo producido por Pinix en Colombia.

Muy pronto se estará filmando el videoclip, de lo que Alberto no adelantó mucho, para que sea sorpresa. Lo que si dejó saber es que su música regresó para quedarse y que 2022 será un año de muchos lanzamientos.

Actualmente se encuentra colaborando en el remix de su tema “Eres La Princesa” con la agrupación Clandestino, quienes ganaron un concurso que hizo a través de sus redes. El video ya se encuentra disponible en el canal de YouTube del cuarteto.

Este 2021 se cumplen dos décadas de carrera musical para Alberto Spitale quien se inició en un grupo llamado ‘Caribay’ y luego perteneció por más de 12 años a la emblemática agrupación A.Cinco donde creció su fama y reconocimiento mundial. Su carrera como solista también ha sido muy exitosa, inció en 2011 con un tema titulado “Tu sensualidad” con los productores de Alexis y Fido, “Eres La Princesa” y “Darte un besito ahí” que llegaron ambos al #1 de la radio en Venezuela. Dando por sentado no sólo su talento, sino el compromiso y pasión por la música.

El próximo 3 de diciembre le regalará a Caracas, un nuevo show donde viajará al pasado recordando temas que lo hicieron triunfar, al igual que el público podrá disfrutar de “Te quiero pa’ mi”. “Vengo con mucha energía, un espectáculo muy movido, dinámico y lleno de fuerza. Hemos trabajado sin parar, para ofrecer un concierto de lujo para los fans” aseguró Alberto Spitale.