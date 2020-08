Albóndigas con queso y salsa de pimentones

Ingredientes:

Plátano maduro 200 gr de carne molida Cebolla roja Sal Pimentón rojo Vino tinto Pimienta Queso parmesano Preparación:

Corte un plátano maduro en tajadas y fríalas en aceite caliente. Reserve. Para las albóndigas, mezcle 200 gramos de carne molida, una cucharadita de sal, 1/2 cebolla roja finamente picada, una pizca de pimienta negra, 1/2 taza de miga de pan y la yema de un huevo.

Arme bolitas y saltéelas en dos cucharadas de aceite vegetal de tres a cinco minutos. Para la salsa, sofría 1/2 cebolla roja finamente picada y un diente de ajo durante un minuto al fuego bajo.

Incorpore un pimentón rojo asado, una pizca de sal, una pizca de pimienta y una taza de vino tinto. Retire del fuego, licue y reserve. Envuelva las albóndigas con las tajadas, inserte un palillo para sostenerlas, agregue 1/2 taza de queso parmesano encima y lleve al horno para que gratine el queso. Sirva sobre la salsa de pimentones.

En : Gastronomía