Alcalde Casanova activó unidades de Bus Maracaibo por cuarentena del COVID-1

Las 34 unidades de Bus Maracaibo salieron este jueves 19 de marzo a recorrer las calles y avenidas de la ciudad, para trasladar de manera gratuita a los trabajadores de los sectores priorizados y a los usuarios con requerimientos especiales, como la compra de medicinas, alimentos y consultas médicas, durante la cuarentena social y colectiva para prevenir el coronavirus.

La activación de estas rutas especiales fue adelantada por el alcalde bolivariano de Maracaibo, Willy Casanova, para garantizar la movilidad urbana en casos estrictamente necesarios, cumpliendo con los protocolos, recomendaciones e instrucciones de la Organización Mundial de la Salud y el Estado venezolano.

Desde el hospital El Marite, ubicado en la parroquia Venancio Pulgar, Casanova puso en marcha las unidades de Bus Maracaibo, en compañía de la presidenta del Instituto Municipal de Transporte Colectivo Urbano de Pasajeros de Maracaibo, Hilda Millán; la directora de Salud Maracaibo, Lismar Rojas y la presidenta del Concejo Municipal de Maracaibo, Jessy Gascon entre otras autoridades municipales.

El Burgomaestre dijo que durante esta coyuntura las rutas serán especiales y luego de concluir las medidas de prevención de la pandemia en la ciudad, comenzará Bus Maracaibo a conectar a los habitantes del oeste con el resto de la capital zuliana.

Rutas especiales por la cuarentena

Este plan especial de transporte cuenta con 8 rutas, que trasladarán a los usuarios desde las 7:00 de la mañana, hasta las 5:00 de la tarde, con paradas específicas que serán estrictamente respetadas, además del uso obligatorio de tapabocas o mascarillas para entrar en las unidades y mantener las ventanas abiertas como norma para evitar la propagación del COVID-19, enfatizó Casanova.

La ruta 1 del Hospital Coromoto cubrirá las avenidas El Milagro, La Limpia y el urbanismo Villa Baralt.

La ruta 2 Hospital General del Sur cubre la Circunvalación 2 y el Hospital Universitario de Maracaibo. La ruta 3 del Hospital Central abarca el CDI Santa Rosalía y los hospitales Chiquinquirá, de Niños en Veritas, Adolfo Pons y el Militar.

La ruta 4 Hospital Chiquinquirá recorre los CDI Santa Rosalía, El Pinar y la vía Pomona.

La ruta 5 Hospital Chiquinquirá y Hospital Central cubre la plaza Salvador Allende, mercado Corito y la vía Haticos por arriba.

La ruta 6 Hospital Materno Infantil Cuatricentenario abarca Los Modines, maternidad Castillo Plaza y Hospital Universitario de Maracaibo.

La ruta 7 recorre la avenida La Limpia que va por el ambulatorio El Marite y los hospitales Central y Chiquinquirá. La ruta 8 prolongación Circunvalación 2 y avenida Delicias abarca la Facultad de Humanidades, Delicias, la Unidad de Diálisis y los hospitales Chiquinquirá y Central.

