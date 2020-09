Alcalde Casanova adquiere tres camiones compactadores para aumentar recolección de basura en Maracaibo

Con recursos propios obtenidos gracias a la recaudación de impuestos municipales, el alcalde bolivariano de Maracaibo, Willy Casanova, adquirió tres camiones compactadores totalmente nuevos, para aumentar los ciclos de frecuencia de recolección de basura en la ciudad.

El anuncio fue hecho por el alcalde Casanova, a través de sus redes sociales desde Caracas donde personalmente concretó la adquisición de estas unidades que se suman a los 33 camiones que tiene el municipio para realizar el servicio de recolección de desechos sólidos.

Una vez en Maracaibo, esta maquinaria se integrará a la planificación semanal que ejecuta la Alcaldía Bolivariana en las 18 parroquias del municipio, con el fin de atender las necesidades de las comunidades en materia de servicios públicos.

En ese sentido se profundizará la recolección de desechos en los espacios públicos y la frecuencia de recolección en conjuntos residenciales, corredores viales, centros de salud e instituciones educativas.

